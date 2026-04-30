Larissa Manoela revelou planos de engravidar - Reprodução/YouTube

Larissa Manoela revelou planos de engravidar Reprodução/YouTube

Publicado 30/04/2026 15:59

Rio - Larissa Manoela falou sobre os planos de criar uma família com André Luiz Frambach. Durante o podcast "Quem é Você Nesse Rolê?", comandado por Thais Fersoza, a atriz contou que já pensa em engravidar a partir do ano que vem.

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"Eu e o André [estamos] casados há quase três anos. Faz parte dos nossos planos. Para a vida a dois, é nosso plano de vida nos tornarmos pais. É uma coisa que a gente faz com planejamento", disse ela.

A artista de 25 anos comentou que não existe um momento certo para ser mãe. "É o maior sonho da nossa vida e a gente não quer deixar que seja adiado. A gente fala: 'será que é a hora certa?'. A verdade é que o momento certo é você que vai estabelecer, porque, se esperar, deixou passar e não viveu isso".

Larissa Manoela abriu o jogo sobre o prazo para começar as tentativas de engravidar. "Na última entrevista que dei, tinha falado entre 3 e 4 anos [para ter filhos] mas agora já não é. Era a longo prazo e passou a ser curto. O tempo passou, então já está nos planos dos próximos anos, a partir do ano que vem, esse é um desejo", contou.