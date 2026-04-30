Larissa Manoela revelou planos de engravidar Reprodução/YouTube
Larissa Manoela revela quando pretende ter filhos com André Luiz Frambach
Atriz pensa em iniciar as tentativas de engravidar no ano que vem
Nathalia Valente é vítima de assalto e desabafa: 'Só pensei no meu filho'
Ex-Fazenda e o marido tiveram objetos pessoais levados nesta quinta-feira (30)
Anitta abre show de The Weeknd em São Paulo; veja fotos
Astro canadense se apresenta no Estádio Morumbis nesta quinta-feira (30)
Nasce Elisa, primeira filha de Thati Lopes e George Sauma
Casal recebeu felicitações dos famosos nesta quinta-feira (30)
Ana Hickmann posa com o filho em clima de Dia das Mães
Apresentadora destacou crescimento do herdeiro em publicação nas redes
Lore Improta reclama de cansaço na reta final da gravidez
Dançarina espera o segundo filho com Léo Santana
Biah Rodrigues relata queda do filho na piscina: 'Gelou o coração'
Mulher de Sorocaba chorou ao expor acidente doméstico de Zion
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.