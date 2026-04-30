Ana Hickmann fez declaração para o filho nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Ana Hickmann fez declaração para o filho nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 30/04/2026 18:50

Rio - Ana Hickmann compartilhou fotos de um ensaio com o filho, Alezinho, nesta quinta-feira (30), às vésperas do mês em que se comemora o Dia das Mães. A apresentadora falou sobre o sentimento de nostalgia ao ver que o menino, fruto do antigo casamento com Alexandre Correa, está perto da adolescência.

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"O Dia das Mães tá chegando e eu estou aqui nostálgica. Vejo essas fotos do meu menino quase do meu tamanho, lindo, já adolescente e me emociono em perceber como ele mudou. Continua com o mesmo carinho de sempre, mas o tom de voz já não é mais o mesmo", escreveu ela.

A apresentadora mencionou as mudanças com a nova fase da criação do herdeiro. "Não vejo mais brinquedos espalhados pela casa e hoje, ele morre de vergonha quando o chamo de ursinho. O tempo passa rápido demais e ser mãe do Alezinho é o maior privilégio que Deus me deu", disse.

Separada legalmente de Alexandre Correa desde 2024, Ana Hickmann oficializou a união com Edu Guedes no civil em maio do ano passado. Amigos de longa data, os dois assumiram o namoro em março de 2024 e ficaram noivos três meses depois.