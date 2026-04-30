Biah Rodrigues desabafou após filho cair na piscina - Reprodução/Instagram

Biah Rodrigues desabafou após filho cair na piscina Reprodução/Instagram

Publicado 30/04/2026 17:02

Rio - Biah Rodrigues se emocionou ao contar o momento de tensão após o filho, Zion, de 1 ano, cair na piscina. A mulher do cantor Sorocaba, da dupla com Fernando, relatou que o susto ocorreu enquanto a família estava reunida na cozinha.

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"Estou passando aqui bem rapidinho, porque eu quero contar para vocês o que que aconteceu hoje e que deu um nó na garganta, gelou o coração. Acho que foi um dos maiores medos dos últimos meses, mas, graças a Deus, no final deu tudo certo", afirmou.

A influenciadora explicou que o menino saiu da residência sem que ninguém percebesse e foi para área externa com um brinquedo. "Ele foi pra piscina com o carrinho, tipo um carrinho de rolimã, sabe? E caiu na piscina com esse carrinho, na parte mais rasa, claro, mas caiu. E, eu não sei como, ele ficou de pé. A mão do Senhor estava sobre ele naquele momento, o cuidado foi palpável do Senhor".

"Consigo nem imaginar o que poderia ter acontecido. Isso nunca aconteceu, a gente sempre teve a piscina aqui, nunca tampamos a piscina desde a época do Theo e a gente nunca sentiu essa necessidade. As crianças começaram a fazer natação muito cedo e os bebês, como eles fazem natação também, começaram agora, né? Mas Zion não gosta de água fria", completou Biah.

Casados desde 2019, Biah Rodrigues e Sorocaba são pais de Theo, de 5 anos; Fernanda, de 4; e dos gêmeos Zion e Angelina, de 1.