Rafa Justus em ensaio de fotos postado no InstagramReprodução / Instagram
Rafa também falou do assunto nos stories. Em uma foto ao lado de Luísa Alvarenga, escreveu: “Encontrei a minha gêmea de nariz”, marcando a amiga. Na imagem, ela ainda informou que o encontro aconteceu “no consultório do dr Frederico Keim”.
O acessório foi um dos pontos mais comentados do visual, mas os seguidores também voltaram a falar sobre a mudança no nariz da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. “O nariz demora 6 meses para o resultado, se assim, recente, já está perfeito”, escreveu uma internauta. Outra comentou: “Linda, a cara da Tici”. Também houve quem destacasse a semelhança com a mãe ao escrever: “Cópia da mãe dela”.
A publicação também recebeu comentários de familiares. Ticiane Pinheiro escreveu: “Maravilhosa e a fotógrafa também, no caso, eu”, além de comentar em outra mensagem: “Eu já te disse que eu te amo hoje?”. Fabiana Justus, irmã de Rafa por parte de pai, também reagiu: “LINDA DEMAIS!!!!!”, e recebeu de volta a resposta da adolescente: “te amo mto”.
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