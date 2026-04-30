Rafa Justus em ensaio de fotos postado no Instagram - Reprodução / Instagram

Rafa Justus em ensaio de fotos postado no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 30/04/2026 12:53

Rio - Rafa Justus, de 16 anos, publicou nesta quarta-feira (29) um novo ensaio nas redes sociais e chamou atenção tanto pelo look quanto pela repercussão em torno de sua segunda rinoplastia, revelada por ela no início da semana. Nas imagens, a adolescente aparece com um vestido preto texturizado combinado a um cinto-saia de couro com bolsos.

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Ao falar sobre o procedimento na segunda-feira (27), quando anunciou que faria o procedimento, Rafa afirmou que a decisão não teve relação com falta de autoestima. “Sim, fiz mais uma rinoplastia. Não foi sobre mudar quem eu sou, mas sobre me olhar com mais carinho. Não foi por falta de autoestima, foi por escolha”, escreveu. Na mesma publicação, completou: “A autoestima não vem só do exterior, ela vem, principalmente, de dentro, de como a gente se conhece, se respeita e se ama”.



Rafa também falou do assunto nos stories. Em uma foto ao lado de Luísa Alvarenga, escreveu: “Encontrei a minha gêmea de nariz”, marcando a amiga. Na imagem, ela ainda informou que o encontro aconteceu “no consultório do dr Frederico Keim”.



O acessório foi um dos pontos mais comentados do visual, mas os seguidores também voltaram a falar sobre a mudança no nariz da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. “O nariz demora 6 meses para o resultado, se assim, recente, já está perfeito”, escreveu uma internauta. Outra comentou: “Linda, a cara da Tici”. Também houve quem destacasse a semelhança com a mãe ao escrever: “Cópia da mãe dela”.



A publicação também recebeu comentários de familiares. Ticiane Pinheiro escreveu: “Maravilhosa e a fotógrafa também, no caso, eu”, além de comentar em outra mensagem: “Eu já te disse que eu te amo hoje?”. Fabiana Justus, irmã de Rafa por parte de pai, também reagiu: “LINDA DEMAIS!!!!!”, e recebeu de volta a resposta da adolescente: “te amo mto”.