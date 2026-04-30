Narcisa dá boas-vindas à Shakira desde janela de seu apartamento em CopacabanaReprodução/Instagram
De megafone, Narcisa Tamborindeguy dá boas-vindas à Shakira em Copacabana
Socialite carioca saudou a cantora colombiana da janela de seu apartamento
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