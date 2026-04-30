Narcisa dá boas-vindas à Shakira desde janela de seu apartamento em Copacabana - Reprodução/Instagram

Narcisa dá boas-vindas à Shakira desde janela de seu apartamento em CopacabanaReprodução/Instagram

Publicado 30/04/2026 11:56

Rio – A socialite carioca, Narcisa Tamborindeguy, deu boas-vindas à Shakira da janela de seu apartamento ao lado do Copacabana Palace, no qual a cantora está hospedada para a realização do show no evento do “Todo Mundo no Rio”. A saudação foi feita nesta quarta-feira (29) com o auxílio de um megafone.

Narcisa acolheu a colombiana com uma recepção em inglês: "Welcome to Rio de Janeiro, Shakira", falou. Ela ainda informou que estaria presente na apresentação da artista: "I am going to your show".

Moradora do Chopin, edifício de luxo ao lado do Copacabana Palace, a socialite ainda pediu para que a cantora se manifestasse: "Come to say hello, Shakira".

O show da colombiana acontece neste próximo sábado (2) na Praia de Copacabana, e conta também com as apresentações dos DJs Maz e Vintage Culture. A apresentação da Shakira tem previsão para começar entre 21h30 e 21h45.