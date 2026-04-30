Jojo Toddynho e Malévola em montagemReprodução / Instagram
Jojo reagiu em seguida. “Por mim o assunto já estava encerrado. Mas as páginas continuam dando força e tudo que começa com graça vai perdendo a graça e vira uma desgraça”, disse. Na sequência, ela citou o episódio no shopping e a live feita depois. “Essa Malévola foi ontem no shopping fazer graça com o MC Paiva e a mulher dele. Não contente, abriu uma live junto com essa Ray me ameaçando, dizendo que vai me pegar.”
Depois disso, a cantora desafiou a influenciadora e marcou data, hora e local. “Faz o seguinte, Malévola, não tenho medo de você nem de ninguém. Comigo não se brinca. Quarta-feira, quarta-feira que vem, te aguardo lá no Largo de Bangu às 15h horas da tarde. Eu quero ver se você é tudo isso mesmo. Você é a brabona mesmo? Então te espero quarta-feira.”
Jojo também afirmou que a situação deixou de ser brincadeira. “Tá bom? Vocês estão vendo, estão levando pra brincadeira. Comigo não se brinca. Respeito é bom e todo mundo gosta. Você começou, não aguentou o rojão e continua fazendo graça”, declarou. Ao fim, completou: “Então, quarta-feira eu te espero. Vem pro Rio, gatinha. Vai ser um prazer te receber.”
A Jojo Todynho viu o vídeo da Malevola falando que a próxima que vai apanhar é ela, e mandou um recado: “Quarta-feira que vem, te aguardo lá no Largo de Bangú 15h00” pic.twitter.com/BtL07nUkjn— Cereja Negra (@blogcerejanegra) April 30, 2026