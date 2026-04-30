Jojo Toddynho e Malévola em montagemReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Jojo Toddynho voltou a falar sobre a briga com Malévola e respondeu diretamente após ser ameaçada em live. Em vídeo publicado nas redes, nesta quinta-feira (30), a cantora afirmou que, para ela, o assunto já estava encerrado, mas decidiu se pronunciar de novo depois que a influenciadora voltou a citá-la publicamente.
fotogaleria
Jojo Toddynho e Malévola em montagem - Reprodução / Instagram
A nova fala de Malévola aconteceu depois de pancadaria envolvendo MC Paiva e a namorada dele em um shopping. Em live, ela disse: “E isso é pra vocês, TikTokers, aprenderem a não se meter em briga na vida real, porque se falou, aguenta! E a próxima é você, Jojo Todynho!”.

Jojo reagiu em seguida. “Por mim o assunto já estava encerrado. Mas as páginas continuam dando força e tudo que começa com graça vai perdendo a graça e vira uma desgraça”, disse. Na sequência, ela citou o episódio no shopping e a live feita depois. “Essa Malévola foi ontem no shopping fazer graça com o MC Paiva e a mulher dele. Não contente, abriu uma live junto com essa Ray me ameaçando, dizendo que vai me pegar.”

Depois disso, a cantora desafiou a influenciadora e marcou data, hora e local. “Faz o seguinte, Malévola, não tenho medo de você nem de ninguém. Comigo não se brinca. Quarta-feira, quarta-feira que vem, te aguardo lá no Largo de Bangu às 15h horas da tarde. Eu quero ver se você é tudo isso mesmo. Você é a brabona mesmo? Então te espero quarta-feira.”

Jojo também afirmou que a situação deixou de ser brincadeira. “Tá bom? Vocês estão vendo, estão levando pra brincadeira. Comigo não se brinca. Respeito é bom e todo mundo gosta. Você começou, não aguentou o rojão e continua fazendo graça”, declarou. Ao fim, completou: “Então, quarta-feira eu te espero. Vem pro Rio, gatinha. Vai ser um prazer te receber.”
Malévola, logo depois, publicou um story confirmando que estará no local marcado "Quarta-feira estou aí" e marcou Jojo.