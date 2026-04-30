Nathalia Valente desabafou após ser vítima de assalto - Reprodução/Instagram

Nathalia Valente desabafou após ser vítima de assalto Reprodução/Instagram

Publicado 30/04/2026 22:57

Rio - Nathalia Valente foi alvo de criminosos armados enquanto voltava de um compromisso profissional com o marido, Yuri Meirelles, nesta quinta-feira (30). O casal formado em "A Fazenda 15" e um filmmaker tiveram os equipamentos e pertences pessoais levados no assalto.

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"Acabamos de ser assaltados, eu ainda tô tremendo. Roubaram minhas duas alianças, roubaram o relógio do Yuri que ele tinha acabado de comprar. Vieram dois caras armados, botaram a arma na cabeça do Yuri, renderam a gente, não tinha o que fazer. Levaram as nossas coisas", relatou ela.

A influenciadora publicou imagens registradas pelas câmeras de segurança do momento do crime. "Dois caras armados, não tinha nem o que fazer. Só pensei no meu filho, fiquei quieta para não acontecer nada de pior. Muito triste, ficamos o dia todo trabalhando, longe de casa, do nosso filho, para vir duas pessoas apontar arma na nossa cara para roubar nossas coisas...Levaram tudo do meu marido, foi horrível".

Ao chegar em casa, Nathalia desabafou sobre a angústia após o episódio tenso. "A gente ficou o dia inteiro trabalhando na marca dele...isso é mó esculacho. A gente estava trabalhando o dia inteiro, deixando o nosso filho em casa. Graças a Deus eu não levei ele hoje. O sentimento de você ser assaltada com arma na sua cabeça e você não poder fazer nada...porque senão você pode perder a sua vida", afirmou.