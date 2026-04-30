Bruna Biancardi aparece com peruca loira em brincadeira com a filha - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi aparece com peruca loira em brincadeira com a filhaReprodução/Instagram

Publicado 30/04/2026 16:04

Rio – Bruna Biancardi apareceu com um visual diferente em vídeo publicado em suas redes sociais nesta quinta-feira (30). A influenciadora surgiu com uma peruca loira e longa, e explicou que estava brincando com a filha Mavie, de 2 anos, a mais velha de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar.



De acordo com Biancardi, a filha estaria passando por uma fase do K-pop, e que estaria usando a peruca em inspiração ao estilo coreano. “Mavie entrou mesmo na fase do K-pop e agora quer todas as perucas. Sobra pra quem fazer o show com ela”, escreveu em registro.

Em suas páginas nas redes sociais, a influenciadora compartilha seu estilo de vida e sua trajetória com a maternidade.



Bruna tem duas filhas junto ao jogador, Mavie, e a mais nova Mel Biancardi, de nove meses. Neymar também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, e de Helena, de 1 ano, filhos de outras relações do jogador.