Bruna Biancardi aparece com peruca loira em brincadeira com a filhaReprodução/Instagram
De acordo com Biancardi, a filha estaria passando por uma fase do K-pop, e que estaria usando a peruca em inspiração ao estilo coreano. “Mavie entrou mesmo na fase do K-pop e agora quer todas as perucas. Sobra pra quem fazer o show com ela”, escreveu em registro.
Bruna tem duas filhas junto ao jogador, Mavie, e a mais nova Mel Biancardi, de nove meses. Neymar também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, e de Helena, de 1 ano, filhos de outras relações do jogador.
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