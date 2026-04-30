Danni Susuki em ensaio fotográfico no InstagramReprodução / Instagram
Na legenda, Danni escreveu: "Nostalgia da dança… porque não fomos feitos para permanecer imóvel diante da vida". A publicação foi feita um dia após o Dia Internacional da Dança, celebrado na quarta-feira (29), data que também motivou outra reflexão da atriz sobre o tema nas redes.
Em uma postagem anterior, a atriz já havia refletido sobre o tema. "Hoje, no Dia Internacional da Dança, celebramos aquela força invisível que nos tira do chão e nos faz encarar a gravidade, tanto a física quanto a da vida, com leveza e audácia", escreveu. No texto, ela também afirmou: "Dançar é um ato de coragem" e completou: "A dança é vida em estado de verdade".
Ver essa foto no Instagram
O carrossel de fotos, postado hoje (30), recebeu elogios de seguidores e de nomes conhecidos do meio artístico. Paloma Bernardi comentou: “Amei”. Carol Nakamura escreveu: “Maravilhosa”, enquanto Thomás Aquino deixou: “Belíssimas as fotos”.
A relação de Danni com a dança vem de antes da carreira na televisão. A atriz tem formação em balé clássico pela Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, ligada ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e já levou essa experiência para programas de TV em quadros de competição, onde se destacou pelo seu talento.
Além da formação em dança, Danni também estudou atuação, direção, Desenho Industrial e fez pós-graduação em Neurociência.