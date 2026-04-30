Danni Susuki em ensaio fotográfico no Instagram - Reprodução / Instagram

Danni Susuki em ensaio fotográfico no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 30/04/2026 13:50

Rio - Danni Suzuki, de 48 anos, publicou nesta quinta-feira (30) um ensaio artístico inspirado na dança. Nas imagens, a atriz aparece topless, usando um tutu de bailarina e com os pés descalços, em uma produção ligada ao universo do balé clássico.

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Na legenda, Danni escreveu: "Nostalgia da dança… porque não fomos feitos para permanecer imóvel diante da vida". A publicação foi feita um dia após o Dia Internacional da Dança, celebrado na quarta-feira (29), data que também motivou outra reflexão da atriz sobre o tema nas redes.



Em uma postagem anterior, a atriz já havia refletido sobre o tema. "Hoje, no Dia Internacional da Dança, celebramos aquela força invisível que nos tira do chão e nos faz encarar a gravidade, tanto a física quanto a da vida, com leveza e audácia", escreveu. No texto, ela também afirmou: "Dançar é um ato de coragem" e completou: "A dança é vida em estado de verdade". Na legenda, Danni escreveu: "Nostalgia da dança… porque não fomos feitos para permanecer imóvel diante da vida". A publicação foi feita um dia após o Dia Internacional da Dança, celebrado na quarta-feira (29), data que também motivou outra reflexão da atriz sobre o tema nas redes.Em uma postagem anterior, a atriz já havia refletido sobre o tema. "Hoje, no Dia Internacional da Dança, celebramos aquela força invisível que nos tira do chão e nos faz encarar a gravidade, tanto a física quanto a da vida, com leveza e audácia", escreveu. No texto, ela também afirmou: "Dançar é um ato de coragem" e completou: "A dança é vida em estado de verdade".