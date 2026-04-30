Lore Improta relatou cansaço no final da segunda gravidez - Reprodução/Instagram

Lore Improta relatou cansaço no final da segunda gravidez Reprodução/Instagram

Publicado 30/04/2026 17:51

Rio - Lore Improta, de 32 anos, contou aos seguidores nesta quinta-feira (30) os sintomas do oitavo mês da segunda gestação. Mãe de Liz, de 4 anos, a dançarina mostrou que não abandonou a rotina de treinos apesar do cansaço.

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"Eu vim aqui fazer um aeróbico rapidex. Ontem eu tive muita dificuldade para dormir, estava com muito sono. Quando eu subi, que eu deitei, amor... Ele com certeza achou que estava na festa do pai dele, fui dormir 3:30", contou.

A mulher de Léo Santana não conseguiu descansar por muito tempo. "Ele me acordou 10 horas da manhã, chutando de novo, com fome e tive que levantar. Levei Liz na escola, arrumei o quartinho de Levi e tô aqui fazendo só um aeróbico porque eu estou muito cansada. Fz parte, gente, reta final, né? Mas de fato cansa muito" disse.

Lore detalhou as transformações no corpo na espera do segundo filho. É engraçado que as pessoas falam: 'aproveita para dormir antes que nasça'. Amor, de oito meses pra frente você não dorme, rapaz. É o peso da barriga, falta de ar…", disse.

"Tô tendo muita dormência nos braços, que eu não tive na de Liz. Falam que é síndrome do carpo. Minha mão fica dormente, muito inchada quando acorda, fechar assim incomoda. Muito xixi, minha criança muito agitada… então você só dorme ali até uns quatro, cinco meses e olhe lá", acrescentou a dançarina.