Zayn Malik - Reprodução/Instagram

Zayn Malik Reprodução/Instagram

Publicado 01/05/2026 22:23

Rio - Zayn Malik anunciou nesta sexta-feira (1°) o cancelamento de algumas datas da "Konnakol Tour". O cantor britânico não fará as apresentações marcadas nos Estados Unidos e Reino Unido após ser internado devido um problema de saúde não revelado.

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"Muito obrigado por todo o apoio e carinho que vocês me demostraram no lançamento do álbum e, mais importante, pelo seu amor, orações e desejos de melhoras para a minha saúde. Eu senti isso, e isso significa tudo para mim. Estou em casa me recuperando e estou indo bem, e ficarei melhor e mais forte do que antes", escreveu nos Stories.

O artista de 33 anos explicou os motivos para adiar as apresentações. "Precisei rever meus compromissos para os próximos meses e tenho que reduzir o número de shows da turnê Konnakol. Quero ter certeza de que ainda poderei ver o máximo de vocês possível. Estou ansioso para fazer esses shows e espero ver o resto de vocês ao redor do mundo muito em breve. Um grande abraço, Z", concluiu.

Zayn Malik reduziu o número de shows para 9 e vai passar por países da Europa e América do sul, incluindo a apresentação no Allianz Parque, em São Paulo. Confira as datas:

• 23 de maio: Londres - Inglaterra



• 24 de maio: Manchester - Inglaterra



• 14 de junho: Monterrey - México



• 17 de junho: Guadalajara - México



• 20 de junho: Cidade do México - México



• 2 de outubro: Santiago - Chile



• 6 de outubro: Buenos Aires - Argentina



• 10 de outubro: São Paulo - Brasil



• 14 de outubro: Lima - Peru