Fabiana Justus ganhou o apoio da família em última sessão de quimioterapia Reprodução/Instagram

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Rio - Fabiana Justus ganhou uma festa surpresa após realizar a última sessão de quimioterapia, nesta sexta-feira (1°). O momento especial foi organizado por Ana Paula Siebert, madrasta da influenciadora, para comemorar o fim do tratamento contra leucemia mieloide aguda descoberta em janeiro de 2024. 
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Carro de Fabiana Justus com mensagens de apoio escritas pela família - Reprodução/Instagram
Fabiana Justus posou com a madrasta, Ana Paula Siebert - Reprodução/Instagram
Fabiana Justus ganhou festa surpresa após fim do tratamento - Reprodução/Instagram
Fabiana Justus ganhou o apoio da família em última sessão de quimioterapia - Reprodução/Instagram
"Tão feliz de estar comemorando seu último dia de quimio. Seu tratamento chegou ao fim. Sua caminhada foi linda, você mostrou para o mundo a força de uma mulher, a força de uma mãe! LOVE YOU", afirmou a mulher de Roberto Justus.
Fabiana mostrou o próprio automóvel coberto por mensagens dos familiares e um bolo decorado. "O dia começou com essa surpresa...a Si escreveu no meu carro todo! E depois essa surpresa. Minha família, minha maior riqueza e meu maior apoio". 