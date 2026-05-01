Fabiana Justus ganhou o apoio da família em última sessão de quimioterapia - Reprodução/Instagram

Fabiana Justus ganhou o apoio da família em última sessão de quimioterapia Reprodução/Instagram

Publicado 01/05/2026 19:43

Rio - Fabiana Justus ganhou uma festa surpresa após realizar a última sessão de quimioterapia, nesta sexta-feira (1°). O momento especial foi organizado por Ana Paula Siebert, madrasta da influenciadora, para comemorar o fim do tratamento contra leucemia mieloide aguda descoberta em janeiro de 2024.

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"Tão feliz de estar comemorando seu último dia de quimio. Seu tratamento chegou ao fim. Sua caminhada foi linda, você mostrou para o mundo a força de uma mulher, a força de uma mãe! LOVE YOU", afirmou a mulher de Roberto Justus.

Fabiana mostrou o próprio automóvel coberto por mensagens dos familiares e um bolo decorado. "O dia começou com essa surpresa...a Si escreveu no meu carro todo! E depois essa surpresa. Minha família, minha maior riqueza e meu maior apoio".