Maíra Cardi informou seguidores sobre estado da filha após internação - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi informou seguidores sobre estado da filha após internaçãoReprodução/Instagram

Publicado 01/05/2026 17:30

Rio - Maíra Cardi apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (1°) para comentar a internação da filha, Eloah, de 6 meses, em um hospital dos EUA. A bebê, fruto do casamento com Thiago Nigro, recebeu diagnóstico de bronquiolite e está em tratamento médico.

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"Em consideração a vocês, eu vim. Não queria vir aqui, estou sem energia de nada, estou acabada e com a cara lavada literalmente, como vocês estão vendo. Nossa vida virou um caos, porque não estamos no nosso país, não estamos com os nossos médicos", lamentou.

A empresária relatou o desespero após a caçula apresentar baixa saturação de oxigênio. "Eu me apavorei, nunca vi isso na minha vida. Eu olhei e falei: 'Está morta'. É desesperador. A gente corria pro médico. Só que, graças a Deus, criança oscila muito, então está lá em baixo e, daqui a pouco, lá em cima".

Com o problema de saúde de Eloah, Maíra Cardi pecisou adiar o retorno ao Brasil. "É uma viagem longa. O médico disse que a gente não pode voltar, só pode depois de 15 dias que manifestou o quadro. Mas acredito que o pior já passou. Vou começar a acalmar meu coração, a tomar banho, porque sei lá quantos dias fiquei sem tomar, e vou dormir, porque preciso", disse.