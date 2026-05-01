Rio - Ivete Sangalo, de 53 anos, está em solo carioca e hospedada no Copacabana Palace, assim como Shakira. Em vídeo publicado no Instagram Stories, nesta quinta-feira (30), a cantora baiana, mostrou detalhes do quarto, incluindo a vista privilegiada para o mar, e os mimos que ganhou.
Ivete Sangalo acaba de chegar ao Copacabana Palace onde ficará hospedada nesse final de semana para seu show na sexta no #IveteClareou e sua possível participação surpresa no Mega Show da Shakira. pic.twitter.com/rw8pOCgzrb
Ivete agita o público da Marina da Glória, nesta sexta (1º), com a turnê "Clareou". Já Shakira realiza um megashow gratuito na praia de Copacabana, neste sábado (2).
Nas redes sociais, Ivete postou: "Deixa elas!!! Que o fim de semana é todo da 'Marechera' e da 'Loba', Rio de Janeiro! Seja bem-vinda ao Brasil, minha amiga, Shakira ! Dia 01/05 todo mundo no Ivete Clareou e dia 02 todo mundo no Rio".
A publicação ainda dizia: "Shakira! Me mostra seu waka waka que eu te mostro o samba de mainha!". Um trecho da participação de Ivete no show da colombiana, no Rock in Rio, em 2011, também foi resgatado. Na ocasião, elas duas entoaram "País Tropical".
Os internautas, então, começaram a especular a possibilidade das duas cantarem juntas. "Ivete confirmando Shakira no clareou e sua participação no 'Lobacabana'?", quis saber um usuário da rede social. "Para mim confirmou Shakira no Ivete Clareou amanhã (sexta) e Ivete no Lobacabana sábado", destacou outro.
"Ivete hospedada no Copa... Certeza que é pra ensaiar com Shakira, ela e Anitta super confirmadas no show", "Ivete também está hospedada no Copacabana Palace... ou seja, Ivete e Shakira é real. Vem aí" e "Ivete 'meio' que confirmou a presença dela no show da Shakira em Copacabana" foram outros comentários publicados no X.