Publicidade
Fotos! Shakira ensaia na praia de Copacabana antes de show
Apresentação da cantora terá participações de Maria Bethânia e Caetano Veloso
Rio - Shakira fez o último ensaio para o megashow gratuito na praia de Copacabana, nesta sexta-feira (1°). Antes de subir no palco, a cantora se espantou com a multidão de fãs que esperava para assistir aos preparativos da apresentação.
Algumas surpresas programadas pela colombiana para o evento "Todo Mundo no Rio" foram reveladas. Uma delas é a participação de Maria Bethânia, com quem ela ensaiou a música "O Que É O Que É?", sucesso de Gonzaguinha. A brasileira surpreendeu o público ao ter a imagem exibida no telão antes do ensaio.
Caetano Veloso também está confirmado na apresentação deste sábado (2). O artista cantou a faixa "Leãozinho" ao lado da colombiana.
Celebridades
Fotos! Shakira ensaia na praia de Copacabana antes de show
Apresentação da cantora terá participações de Maria Bethânia e Caetano Veloso
Celebridades
Zayn Malik, ex-One Direction, cancela shows de turnê
Cantor segue em recuperação de um problema de saúde
Celebridades
Shakira faz ensaio na véspera de show em Copacabana
Artista colombiana é a atração do evento 'Todo Mundo no Rio'
Celebridades
Vídeo: Shakira se surpreende com multidão em Copacabana
Artista colombiana se apresentará neste sábado
Celebridades
Fabiana Justus é surpreendida após última sessão de quimioterapia
Influenciadora foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em 2024
Celebridades
Celebridades prestigiam 'Ivete Clareou' no Rio
Dani Calabresa, Nicole Bahls e Gominho foram ao show da cantora nesta sexta-feira (1°)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.