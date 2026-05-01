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Fotos! Shakira ensaia na praia de Copacabana antes de show
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Fotos! Shakira ensaia na praia de Copacabana antes de show

Apresentação da cantora terá participações de Maria Bethânia e Caetano Veloso

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Rio - Shakira fez o último ensaio para o megashow gratuito na praia de Copacabana, nesta sexta-feira (1°). Antes de subir no palco, a cantora se espantou com a multidão de fãs que esperava para assistir aos preparativos da apresentação
Algumas surpresas programadas pela colombiana para o evento "Todo Mundo no Rio" foram reveladas. Uma delas é a participação de Maria Bethânia, com quem ela ensaiou a música "O Que É O Que É?", sucesso de Gonzaguinha. A brasileira surpreendeu o público ao ter a imagem exibida no telão antes do ensaio. 
Caetano Veloso também está confirmado na apresentação deste sábado (2). O artista cantou a faixa "Leãozinho" ao lado da colombiana. 

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