Shakira fica chocada com público reunido em Copacabana - Foto: Reprodução / Instagram

Shakira fica chocada com público reunido em CopacabanaFoto: Reprodução / Instagram

Publicado 01/05/2026 20:20 | Atualizado 01/05/2026 20:25

Rio - Shakira se surpreendeu com a quantidade de pessoas reunidas, na noite desta sexta-feira (1º), para assistir ao ensaio do megashow em Copacabana, Zona Sul. A conta oficial da artista também mostrou os fãs cantando o sucesso "Can't Remember to Forget You", parceria com Rihanna.

"Estão aqui por mim? Por quê? É apenas um ensaio", disse a artista.

Nas redes sociais, fãs elogiaram a postura da cantora. "Ela é demais. Shakira, você é grandona", disse uma. "Porque você é a mãe loba e esta é sua alcateia", disse outra. "Vem, loba", pediu uma terceira. A colombiana se apresentará para os cariocas e turistas neste sábado (2), no evento Todo Mundo no Rio.

Veja o vídeo: