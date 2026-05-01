Shakira fica chocada com público reunido em CopacabanaFoto: Reprodução / Instagram
Shakira fica incrédula com multidão em Copacabana— Jornal O Dia (@jornalodia) May 1, 2026
Crédito: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/jalH9AK1VX
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Vídeo: Shakira se surpreende com multidão em Copacabana
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