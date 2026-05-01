Yasmin Brunet celebrou aniversário de Ronald Lopes - Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet celebrou aniversário de Ronald LopesReprodução/Instagram

Publicado 01/05/2026 16:31

Rio - Yasmin Brunet comemorou o aniversário do namorado, Ronald Lopes, com uma homenagem nas redes sociais. Nesta sexta-feira (1°), a modelo compartilhou registros inéditos com o empresário e aproveitou para se declarar ao parceiro.

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"Momooooo, feliz aniversário! É seu dia mas quem ganha o presente todos os dias sou eu por ter você na minha vida. A vida tem sido maravilhosa com você, obrigada por todo carinho, amor e cuidado que você tem comigo!", afirmou ela.

"Quero continuar do seu lado comemorando as conquistas, tendo as nossas conversas de malucos, rindo de bobagens e fazendo memórias lindas juntos. Que esse novo ano te traga ainda mais felicidade, saúde, sucesso e que seus sonhos se realizem. Que deus te ilumine cada dia mais!!!! Te amo", completou.

Yasmin e Ronald tornaram público o envolvimento em dezembro do ano passado. Na ocasião, a filha de Luiza Brunet publicou um registro ao lado do empresário em viagem para Fernando de Noronha.