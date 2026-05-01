Adriane Galisteu falou sobre 32 anos da morte de Ayrton Senna - Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu falou sobre 32 anos da morte de Ayrton Senna Reprodução/Instagram

Publicado 01/05/2026 15:56

Rio - Adriane Galisteu resgatou uma foto com Ayrton Senna para comentar os 32 anos da morte de Ayrton Senna, completados nesta sexta-feira (1°). A apresentadora namorava o piloto de Fórmula 1 quanto ele faleceu em acidente durante o Grande Prêmio de San Marin em 1994.

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"Trinta e dois anos sem Ayrton - e ainda assim, tão presente. Uma ausência que o tempo não apaga, só transforma em saudade…Pra quem também sente falta, dá pra matar um pouco dela em 'Meu Ayrton', disponível na HBO Max feito com amor sobre o amor!", escreveu na legenda.

A série lançada em novembro do ano passado aborda a versão de Galisteu sobre o relacionamento com Senna. O projeto contou com a participação de Emerson Fittipaldi, campeão da principal categoria de automobilismo em 1972 e 1974, e do jornalista Roberto Cabrini.