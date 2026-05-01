Shakira ensaiou na véspera de apresentação no evento ’Todo Mundo no Rio’ - Clayton Felizardo/Brazilnews

Shakira ensaiou na véspera de apresentação no evento ’Todo Mundo no Rio’Clayton Felizardo/Brazilnews

Publicado 01/05/2026 21:29 | Atualizado 01/05/2026 22:54

Rio - Shakira subiu ao palco montado na Praia de Copacabana nesta sexta-feira (1º) para um ensaio antes do megashow gratuito que acontece nas areias da Princesinha do Mar. Desde o início da noite, uma multidão de fãs se aglomerou para assistir ao ensaio da colombiana. O megashow está marcado para este sábado (2).

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Pouco antes do início do ensaio, houve um teste de luz com a presença de uma mulher parecida com a cantora. A presença da sósia fez com que cariocas e turistas se aproximassem ainda mais do palco na expectativa de Shakira.

Nas redes sociais, a artista publicou um vídeo em que aparece incrédula com a quantidade de pessoas reunidas em Copacabana para vê-la. "Estão aqui por mim? Por quê? Pessoal, é um ensaio", disse.

Para surpresa do público, Maria Bethânia surgiu no telão do palco, revelando uma das participações especiais do evento. Logo depois, Shakira deixou o hotel e encontrou com a brasileira para o início do ensaio. As duas cantaram "O Que É O Que É?", sucesso de Gonzaguinha.

Outro nome confirmado é Caetano Veloso, que também marcou presença na Princesinha do Mar. O brasileiro e a colombiana ensaiaram a faixa "Leãozinho".

A estrutura do evento impressiona: com 1.500 metros quadrados, é a maior já montada desde o início do projeto "Todo Mundo no Rio". O palco conta ainda com 680 metros quadrados de telões de LED e uma passarela de 25 metros, pensada para aproximar a cantora do público.

Para garantir melhor visibilidade, a plataforma foi elevada a 2,20 metros acima do nível da areia. Ao longo da orla, 16 torres de som e vídeo foram instaladas, cada uma equipada com telões de 45 metros quadrados, ampliando a experiência de pontos mais distantes da praia.