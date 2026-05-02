Brigido pede a namorada em casamento - Reprodução de vídeo

Brigido pede a namorada em casamentoReprodução de vídeo

Publicado 02/05/2026 07:30

Rio - Ex-participante do "BBB 26", Brigido Neto surpreendeu a namorada, Adriane Façanha, na noite desta sexta-feira (1°), com um pedido em casamento durante um jantar em Campos dos Jordão. Os dois estão juntos há nove meses. Um vídeo do momento especial foi compartilhado pelo coach nas redes sociais.

Nas imagens, Brigido se ajoelha e mostra a aliança para a amada, ao som de "É Isso Aí", de Seu Jorge e Ana Carolina, que seu emocionou. "Casa comigo?", escreveu ele na legenda da publicação. "Eu estou muito feliz, te amo hoje e para sempre", comentou Adriane.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Brigido Neto (@brigidoneto)



Nos comentários, alguns ex-BBBs e internautas parabenizaram o casal. "Ah, que lindos. Deus os abençoe", disse Aline Campos. "Parabéns", reagiu Sol Vega. "Que vocês sejam felizes", desejou um usuário da rede social. "Parabéns ao casal, lugar muito lindo e romântico", opinou outro.