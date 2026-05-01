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Celebridades prestigiam 'Ivete Clareou' no Rio
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Celebridades prestigiam 'Ivete Clareou' no Rio

Dani Calabresa, Nicole Bahls e Gominho foram ao show da cantora nesta sexta-feira (1°)

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Dani Calabresa
Cinara Leal
Milena Moreira
Fernanda Gentil e Priscila Montandon
Gominho
Jeniffer Nascimento
Marcelo Sangalo
Giullia Buscacio
Nicole Bahls
André Marques
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Rio - Um time de famosos marcou presença no "Ivete Clareou" na Marina da Glória, Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (1°). Anunciado em junho de 2025, o projeto da cantora é dedicado ao samba e inspirado na obra de Clara Nunes. 
Acompanharam a apresentação da turnê nomes como Jeniffer Nascimento, Fernanda Gentil, Priscila Montandon, Cinara Leal, Dani Calabresa, Giullia Buscacio, Nicole Bahls, Gominho, Milena Moreira e André Marques. 
Marcelo Sangalo, filho mais velho da cantora, foi clicado nos bastidores do evento. Além do primogênito, Ivete também é mãe das gêmeas Marina e Helena, todos frutos do antigo casamento com Daniel Cady.
 
 
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