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Celebridades prestigiam 'Ivete Clareou' no Rio
Dani Calabresa, Nicole Bahls e Gominho foram ao show da cantora nesta sexta-feira (1°)
Rio - Um time de famosos marcou presença no "Ivete Clareou" na Marina da Glória, Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (1°). Anunciado em junho de 2025, o projeto da cantora é dedicado ao samba e inspirado na obra de Clara Nunes.
Acompanharam a apresentação da turnê nomes como Jeniffer Nascimento, Fernanda Gentil, Priscila Montandon, Cinara Leal, Dani Calabresa, Giullia Buscacio, Nicole Bahls, Gominho, Milena Moreira e André Marques.
Marcelo Sangalo, filho mais velho da cantora, foi clicado nos bastidores do evento. Além do primogênito, Ivete também é mãe das gêmeas Marina e Helena, todos frutos do antigo casamento com Daniel Cady.
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