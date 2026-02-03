Brigido não resistiu ao terceiro paredão do reality - Reprodução/Globo

Publicado 03/02/2026 23:27 | Atualizado 03/02/2026 23:46

Rio - Brigido foi eliminado do "BBB 26" com 77,88% dos votos na noite desta terça-feira (3). O empresário disputou a terceira berlinda do reality show junto de Leandro, que recebeu 12,04% dos votos para sair, e Ana Paula, que obteve somente 10,08%.

"O que você mostrou antes, quando o Brasil te conheceu, era melhor do que o que você mostrou agora. Por que você não veio daquele jeito? Você tinha que ter ajustado a sua intensidade, e você não ajustou. Ainda estamos por descobrir quem é o diamante desta temporada, mas essa pessoa certamente não é você: Brigido", anunciou Tadeu Schmidt.

Na formação do paredão, a líder Maxiane emparedou Ana Paula. Leandro levou 10 votos no confessionário e Brigido recebeu 8. Indicado em consenso por Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo após atenderem a ligações do Big Fone, Jonas Sulzbach escapou da berlinda ao vencer a Prova Bate e Volta.

O empresário de 34 anos participou da Casa de Vidro da Região Norte e foi escolhido para entrar na casa mais vigiada do país com 53,62% dos votos.