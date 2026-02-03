Babu conversa com Juliano Floss, Leandro e Chaiany - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 03/02/2026 08:20

Rio - Babu Santana revelou que estava se sentindo 'envergonhado' pela briga com Jonas Sulzbach na casa do "BBB 26". Em conversa com Juliano Floss, Leandro Boneco e Chaiany na varanda, na madrugada desta terça-feira (3), o ator lamentou a situação e por ter deixado outras pessoas preocupadas com sua postura.

"Depois de todo esse desgaste, eu estou envergonhado... Eu poderia ter confrontado sem violência. Deixei vocês preocupados, deixei Solange preocupada, deixei minha família preocupada, a família dele preocupada. A gente pode confrontar sem violência, sabe? É uma coisa que me deixou mal. Não é falar o que eu falei, é o modo que eu falei", disse Babu.



Juliano confortou o amigo. "É o que aconteceu comigo no 'Sincerão'. Eu nunca gritei com ninguém. É ação e reação. Se a pessoa estiver gritando com você, vai fazer o quê? Você vai ficar quietinho, escutando a pessoa falar tudo de você? Não tem como". Leandro concordou: "Tem que ser corajoso mesmo. O cara é um banana, um bosta".

"Como você não vai gritar com uma pessoa que te chama de 'playboy', Babu? Não tem como. Sei que você não quer ter essa razão, mas você não está errado", apontou o dançarino. Babu voltou a lamentar seu comportamento no embate. "A gente poderia ter o confronto sem violência", disse. "Não houve violência", reforçou Leandro. "Quem falou que podia bater, que podia vir os três, foi ele. Você não falou isso", acrescentou Juliano.