Babu, Jonas e Juliano protagonizam barraco no 'BBB 26'Reprodução de vídeo

Publicado 03/02/2026 07:54

Rio - A chapa esquentou entre Jonas Sulzbach e Babu Santana no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta segunda-feira (2). Os participantes tiveram um grande embate após a dinâmica do "Sincerão", com direito a xingamentos e acusações, e precisaram ser afastados por outros competidores. Juliano Floss também se envolveu na briga.

Tudo começou quando o influenciador foi apontado Babu Santana como 'Bola Murcha' na dinâmica. Na ocasião, o ator ainda disse que o empresário era sua 'maior decepção' do jogo. Jonas não gostou nada e provocou o artista, enquanto ele dançava na varanda. "Você também foi uma grande decepção aqui, viu? Você é um poço de incoerência", disse o empresário.

Juliano Floss, que estava ao lado do 'Paizão', defendeu o veterano, gerando insatisfação de Jonas. "Estou falando com o Babu, criança! Vai dormir, não se intromete", gritou. Babu, então, se meteu na discussão e confrontou Jonas. "Tá nervoso, irmão? Qual o caô? Tá nervoso por que?", quis saber o ator.

"Olha o papai", debochou o influenciador, se referindo à relação entre Juliano e Babu. "É o papai mesmo, rapaz. Vai tomar no seu c*, playboy", rebateu o ator. "Que playboy, meu irmão? Sabe minha história? Vai defender o seu filhinho", comentou Jonas. "Vou defender", respondeu o brother, revoltado. Enquanto Jonas era afastado por outros participantes, Juliano gritou: "Infantil! Criança! Você é um criança de 40 anos".

TRETA FEIA DO BABU X JONAS pic.twitter.com/DfFXirxOhS — luscas (@luscas) February 3, 2026

Momentos depois, Babu voltou a brigar Jonas. "Eu ralei para caramba! Ralei muito, seu playboy de m****. Se você quer arrumar briga, vai arrumar briga de verdade, peidão!", grita Babu. "Playboy é atitude, não é dinheiro, não. Playboy é atitude, vem falar de Racionais sem saber o que é, parceiro. Não é dinheiro, não. É carisma que se chama, não é corpinho e rostinho bonito, não. É saber dançar, saber falar e saber argumentar", acrescentou o ator.

Jonas não gostou de ser chamado de playboy, justificando que passou dificuldade na vida.



Babu extremamente didático: “Playboy é atitude, porra. É vir falar de racionais sem saber do que fala…” #BBB26



pic.twitter.com/vdQOZJ1i1a — Africanize (@africanize_) February 3, 2026

Ainda fora da casa, Juliano e Jonas bateram boca. "Você não sabe falar, você não sabe falar. É tanta testosterona, treinou tanto, mas não malhou o cérebro. Criança!", disparou o dançarino. "Vai fazer aniversário 40 anos, e não sabe falar ainda", afirmou o catarinense. "Criança, infantil, é isso que você é! Soberbo, criança, infantil, imaturo, inconsciente, falso moralista é isso que você é", disse o Veterano.

Momentos depois, Babu voltou a defender Juliano ao vê-lo trocando farpas com o empresário na cozinha. "Vamos tesouro, não se misture com essa gentalha".



O BABU CHAMANDO O JULIANO: VENHA TESOURO, NÃO SE MISTURE COM ESSA GENTALHA!



AAAAAAAAAAAA #BBB26 pic.twitter.com/ROMJpJEPbL — PEDRAO (@Itspedrito) February 3, 2026

A briga repercutiu fora da casa do 'BBB 26'. Vídeos da discussão viralizaram nas redes sociais. Namorada de Juliano, a cantora Marina Sena detonou Jonas em uma publicação feita no X, antigo Twitter. "Jonas, você é o modelo falido de homem, caiu em desuso. Sinto muito".