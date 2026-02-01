Sarah Andrade diz que sente 'dó' de Ana Paula Renault Reprodução / TV Globo

Rio - Sarah Andrade comentou a postura de Ana Paula Renault no "BBB 26" durante uma conversa com Sol Vega na manhã deste domingo (1º). Ao falar sobre os embates recentes na casa, a influenciadora afirmou que sente “dó” da jornalista e avaliou que a rival demonstra insegurança diante do jogo.
“A Ana Paula deve estar morrendo de medo. Eu tenho até dó”, disse Sarah. Para ela, o comportamento da veterana funciona como um mecanismo de defesa. “Acho que esse jeito dela de fazer assim é para se defender”, completou.
Sol Vega, no entanto, discordou da análise. Na visão da sister, Ana Paula não aparenta receio. “Está com medo nada! Conversa”, opinou. Sol reforçou que não enxerga atitudes de alguém acuado. “Quando a gente está com medo, a gente não fica cutucando. Ela fica cutucando para lá e para cá”, afirmou.
Sarah ainda relembrou uma troca direta que teve com a jornalista dentro da casa. “Ela falou para mim: ‘Quem ri por último, ri melhor’”, contou.
No sábado (31), Sarah Andrade venceu a Prova do Anjo. Com o colar, a sister ganhou o direito de imunizar um aliado e recebeu a opção de conquistar uma imunidade extra ao abrir mão do vídeo da família, durante o Presente do Anjo. A dinâmica também concedeu à vencedora o poder de indicar um participante ao Castigo do Monstro, e Sarah escolheu Ana Paula Renault para cumprir a punição da semana.