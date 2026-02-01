Sarah Andrade diz que sente 'dó' de Ana Paula Renault Reprodução / TV Globo
'BBB 26': Sarah diz ter 'dó' de Ana Paula Renault após embate e escolha para o Monstro
Veterana ganhou o Anjo da semana no reality
'BBB 26': Sarah diz ter 'dó' de Ana Paula Renault após embate e escolha para o Monstro
Veterana ganhou o Anjo da semana no reality
Jonas Sulzbach e Juliano Floss discutem no 'BBB 26': 'Só um rostinho bonito e testosterona'
Clima pesou entre os brothers neste sábado (31)
'BBB 26' tem bate-boca entre Babu Santana e Sol Vega e clima esquenta
Veteranos subiram o tom na cozinha e trocaram ofensas
BBB 26: Jonas vai ao Paredão após decisão do Big Fone
Juliano Floss foi o terceiro a atender o telefone e se uniu a Marcelo e Babu Santana na decisão da dinâmica; entenda
Fora do 'BBB 26', Henri Castelli revela torcida; saiba quem
Ator deixou o programa após sofrer duas convulsões
'BBB 26': festa com Diogo Nogueira e Arlindinho tem beijo, brincadeira entre rivais e tensão sobre Paredão
Madrugada deste sábado (31) foi agitada no reality
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.