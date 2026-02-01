Jonas Reprodução / TV Globo
O Big Fone tocou pela primeira vez na última sexta-feira (30) e foi atendido por Babu. Durante a edição ao vivo, Marcelo chegou a tempo de atender a segunda ligação. Já o terceiro toque ficou com Juliano, que completou o trio responsável pela decisão. Após a conversa, os brothers entraram em consenso e indicaram Jonas diretamente para a berlinda.
Nesta semana, o Paredão será triplo. Além do emparedado pelo Big Fone, haverá um indicado pela líder Maxiane e os dois participantes mais votados pela casa. Todos, com exceção do indicado pela liderança, disputam a prova Bate e Volta.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.