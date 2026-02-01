Jonas Reprodução / TV Globo

Rio - Jonas é o primeiro emparedado da semana no "Big Brother Brasil 26". O brother caiu na berlinda após a decisão em consenso dos participantes que atenderam o Big Fone: Marcelo, Babu Santana e Juliano Floss.
Marcelo, Babu e Juliano Floss - Reprodução / TV Globo

O Big Fone tocou pela primeira vez na última sexta-feira (30) e foi atendido por Babu. Durante a edição ao vivo, Marcelo chegou a tempo de atender a segunda ligação. Já o terceiro toque ficou com Juliano, que completou o trio responsável pela decisão. Após a conversa, os brothers entraram em consenso e indicaram Jonas diretamente para a berlinda.

Nesta semana, o Paredão será triplo. Além do emparedado pelo Big Fone, haverá um indicado pela líder Maxiane e os dois participantes mais votados pela casa. Todos, com exceção do indicado pela liderança, disputam a prova Bate e Volta.