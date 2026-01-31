Festa do 'BBB 26' tem beijo, brincadeira entre rivais - Reprodução / TV Globo

Festa do 'BBB 26' tem beijo, brincadeira entre rivaisReprodução / TV Globo

Publicado 31/01/2026 10:43

Rio - A madrugada deste sábado (31) no "BBB 26" misturou romance, provocações e muitas conversas sobre o jogo. A festa, embalada por shows de Diogo Nogueira e Arlindinho, teve beijo na pista, troca de farpas e especulações sobre a próxima formação de Paredão.

O clima esquentou quando Breno e Marcelo se beijaram enquanto Diogo Nogueira cantava “Tá Escrito”. Ao perceberem o romance, os brothers e o cantor formaram uma roda em volta do casal, cantaram e pularam juntos. O beijo marcou mais um capítulo do relacionamento dos dois, que já haviam protagonizado o primeiro beijo da edição.

Em outro ponto da festa, Alberto Cowboy e Ana Paula Renault, rivais no jogo, protagonizaram uma cena descontraída na cabine de fotos. A dupla posou para os cliques e simulou um coração partido. “Sabe que no fundo, no fundo, existe coração”, disse Alberto. “Quebrado, mas existe”, respondeu Ana Paula.

Embate entre Milena e Samira

Milena comentou com Ana Paula Renault sobre o desgaste na relação com Samira. Segundo ela, um “elo” foi quebrado após o uso de uma informação privilegiada de Maxiane, que acabou repassada a Sarah Andrade.

“Eu falei com Samira, e falou agora comigo: ‘Você não é de confiança’”, relatou a sister, ao afirmar que também não consegue confiar na colega. “Eu criei uma situação, só que eu fiquei com vergonha de falar para você”, acrescentou Milena. “Nossa, que maquiavélica, a senhora. O problema é que todos os seus planos de dominar o mundo dão errado”, rebateu Ana Paula.

Mais tarde, Milena procurou Samira para se explicar. Disse que contou a informação para Sarah para “criar uma situação” e se afastar do conflito, afirmando: “Eu decidi o meu lado”. Samira respondeu que se sentiu excluída e que o sentimento permanece.

Votos, Big Fone e críticas

Em conversa com Babu Santana, Maxiane revelou sua intenção de voto. A Líder afirmou que pretende indicar Ana Paula Renault ao Paredão. “Não tenho outras pessoas para me indispor a não ser a Ana Paula, que deu dois gritos comigo, porque eu discordei dela [...] Meu voto é nela, meu problema é com ela”, disse.

Após atenderem ao Big Fone, Babu e Marcelo falaram sobre estratégias. O ator sugeriu Jonas como opção de voto. “Então, você acha melhor quem? Sol ou Gabi?”, perguntou Marcelo. “Jonas. Eu acho melhor o Jonas”, respondeu Babu. Eles também cogitaram Brigido, que não participa do Bate e Volta nesta semana por conta da dinâmica do telefone.

Babu ainda criticou o comportamento de Jonas Shulzbach em conversa com Maxiane e o chamou de “covarde”. Segundo ele, o brother evita embates com Ana Paula e direciona seus ataques a Milena por considerá-la mais “frágil”. “Ele quer brigar, ele vai arrumar uma briga. Ele que brigue com a Ana Paula, que foi ela que colocou essa onda contra ele. Briga com ela, é legítimo. Por que briga com a Milena?”, questionou o artista.