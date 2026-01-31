Marcelo atende segundo Big Fone da dinâmica no 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Marcelo atende segundo Big Fone da dinâmica no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo

Publicado 31/01/2026 07:44

Rio - O Big Fone voltou a tocar no "BBB 26" na noite desta sexta-feira (30) e, desta vez, quem atendeu foi Marcelo. O participante do grupo Pipoca foi o mais rápido na disputa entre os brothers e recebeu a ligação que influencia diretamente a formação do terceiro Paredão da temporada.



A dinâmica prevê três chamadas ao longo do fim de semana. Pela manhã, Babu Santana foi o primeiro a atender ao telefone. No sábado (31), o Big Fone tocará mais uma vez, e o terceiro participante que atender se juntará a Marcelo e Babu. Juntos, os três deverão entrar em consenso para indicar um nome direto à berlinda no domingo.



Marcelo e Babu já apontaram Jonas Sulzbach como possível alvo no jogo. O veterano colocou Marcelo no primeiro Monstro da semana, o que gerou atrito entre os dois. Babu também teve desentendimentos com Jonas e já afirmou, em conversa na casa, que pretende votar nele no terceiro Paredão.