Marcelo atende segundo Big Fone da dinâmica no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo
A dinâmica prevê três chamadas ao longo do fim de semana. Pela manhã, Babu Santana foi o primeiro a atender ao telefone. No sábado (31), o Big Fone tocará mais uma vez, e o terceiro participante que atender se juntará a Marcelo e Babu. Juntos, os três deverão entrar em consenso para indicar um nome direto à berlinda no domingo.
Marcelo e Babu já apontaram Jonas Sulzbach como possível alvo no jogo. O veterano colocou Marcelo no primeiro Monstro da semana, o que gerou atrito entre os dois. Babu também teve desentendimentos com Jonas e já afirmou, em conversa na casa, que pretende votar nele no terceiro Paredão.
