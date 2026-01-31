Henri Castelli - Globo

Henri Castelli Globo

Publicado 31/01/2026 15:05

Rio - Henri Castelli usou as redes sociais nesta sexta-feira (30) para revelar para quem vai sua torcida no "BBB 26". Fora do reality após deixar o confinamento por motivos de saúde, o ator declarou apoio às participantes Ana Paula Renault e Milena.

“Estou fora, mas estou dentro. Lindas meninas”, escreveu Henri na legenda de uma publicação no Instagram, em que marcou as duas sisters. O ator integrou o grupo Camarote na atual edição do programa, mas precisou sair logo nas primeiras semanas após sofrer crises convulsivas.Henri deixou o reality depois de passar por dois episódios durante a prova do líder. No primeiro, foi socorrido ainda na área externa da casa e levado ao hospital, onde realizou exames. Liberado inicialmente para retornar ao jogo, ele voltou a passar mal pouco tempo depois e precisou ser novamente hospitalizado. Por orientação médica, a produção confirmou sua saída definitiva do programa.Em entrevista ao Fantástico, o ator relatou como percebeu os primeiros sinais de que algo não estava bem. “Nunca tive aquilo, nunca senti isso na vida. Para mim, era uma mistura de vertigem com um pouco de labirintite”, disse.Segundo Henri, os sintomas começaram horas antes da primeira convulsão. “Cinco horas antes eu já fui tendo sinais. Eu bambeei bem forte, como se estivesse batendo um vento mesmo, parecia uma folha de papel. A minha vista começou a embaralhar”, contou.O episódio mais grave ocorreu por volta das nove horas da manhã de quarta-feira (14). “A coisa vai te puxando como se alguém tivesse uma corda na sua cabeça. Eu não conseguia me movimentar, eu só conseguia brigar contra mim, eu mesmo, porque os músculos enrijecem. Eu caí sabendo que eu estava caindo”, relatou o ator.