Rio - O clima pesou entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no "Big Brother Brasil 26". Os dois protagonizaram uma discussão na varanda da casa mais vigiada do país, diante dos demais participantes, após um desentendimento iniciado na cozinha por causa das tarefas de limpeza.
Durante o embate, Juliano negou ter usado um termo ofensivo contra o colega. “Em nenhum momento eu falei ‘cala a boca’. Em nenhum momento, eu usei esse termo”, afirmou. Em seguida, ironizou: “Vou usar que nem o seu termo de coach de cartilha: ‘Está gravado’”.
Jonas reagiu ao comentário. “Que coach de cartilha?”, questionou. Juliano respondeu na sequência: “Veio treinado para vir para o BBB”.
Ao se afastar do local, Juliano ouviu Jonas provocar: “Vai, chorão. Vai chorar”. O dançarino, então, disparou: “Eu não entendi quem é você, irmão. Para mim, você é só um rostinho bonito e testosterona. Nada além disso”.
A troca de ofensas continuou. “Você é muito menos”, rebateu Jonas.
Juliano voltou a citar a divisão das tarefas domésticas como motivo do conflito. “Você sabe ganhar Prova, mas não sabe fazer mais nada. Nunca varreu o chão. Você vai limpar a pia e fica mais suja. Você quer falar de limpeza, que fiquei limpando o chão? Esse é o seu argumento, que eu limpei o chão?”, questionou.
Jonas encerrou a discussão com nova provocação: “Está na sua hora de dormir. Vai lá, chorão. Vai chorar igual você fez depois do Sincerão”.