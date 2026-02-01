Babu Santana e Sol Vega discutem na cozinha - Reprodução / TV Globo

Publicado 01/02/2026 10:42

Rio - Uma discussão generalizada na cozinha do "BBB 26" acabou em confronto direto entre Babu Santana e Sol Vega. O desentendimento começou quando o ator comentou, diante de outros confinados, a repercussão da briga entre Juliano e Sol no Sincerão da última segunda-feira (26).

Babu criticou o fato de alguns brothers retomarem o assunto e afirmou que Juliano estava sendo exposto por algo que, para ele, já havia sido superado. Durante o comentário, Sol questionou a fala do ator, o que deu início ao bate-boca.

“Sol, você teve uma crise que pessoas pretas sofrem na sociedade. Você entrou num gatilho que eles não sabem o que é. Aí eles não têm que ficar usando isso pra atacar o Juliano”, disse Babu. O ator também citou Ana Paula, enquanto Sol afirmou que o dançarino tentou prejudicá-la no jogo. “Amiga, não estou questionando isso só. Eu acho legítimo. Eu acho legítimo. Eu fiquei preocupada com você, amiga”, respondeu Babu.

A conversa se estendeu e Sol revelou mágoa por uma fala do ator em uma dinâmica do Sincerão, quando ele afirmou que ela não venceria o reality. “Aquele dia você votou pra eu não ganhar, Babu. E eu amava você”, desabafou a ex-BBB 4. O ator rebateu, afirmando que a escolha fazia parte apenas da dinâmica do programa.

O clima voltou a esquentar quando Sol mencionou Ana Paula. “E você viu que a Ana Paula não parava de falar, Babu! E só porque eu sou negra”, declarou a empresária. A afirmação incomodou o ator, que deixou a cozinha exaltado. “Ah, pra cima de mim, não”, gritou.

Antes de sair, Babu retomou o motivo de ter colocado Sol na dinâmica do “não ganha”. “Eu botei ela lá porque eu ainda falei: as perguntas que a Sol faz me irrita um pouco”, afirmou. A sister contestou: “Que pergunta, Babu? Que pergunta que eu fiz? Tá tudo gravado”.

Já no fim da discussão, o ator perdeu a paciência. “Agora quero que você ganhe menos ainda”, disparou. Em resposta, Sol criticou a postura do colega. “Esse seu jeito arrogante, sai pra lá. Considerava você. Até na hora que teve a briga. […] Agora tá falando dos meninos, Juliano mandou eu calar a boca.”