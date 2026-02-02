Ana Paula Renault, Brigido e Leandro estão no paredãoReprodução de vídeo / TV Globo

Rio - O terceiro paredão do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo (1º). Ana Paula Renault, Brigido e Leandro estão na berlinda e disputam a preferência do público para seguirem em busca do prêmio de mais de R$ 5 milhões. Um deles será eliminado nesta terça-feira (3).
Anjo da semana, Sarah imunizou Sol. A líder Maxiane indicou Ana Paula, e justificou: "Com o passar do tempo, percebi que algumas falas e posicionamentos não combinam com o meu jogo aqui dentro. Fui me afastando, houve uma situação, inclusive, que acredito que o Brasil viu, que eu discordei de uma postura dela e fui naturalmente conversar com ela. E aí, claro, ela levantou a voz, gritou comigo e ainda chamou o palavrão. E eu, absolutamente, não respondi, não revidei, saí do quarto e fim".
Leandro e Brigido foram os mais votados da casa, respectivamente. Brigido não pôde participar da prova bate volta depois de ser vetado por Breno, que atendeu a uma das ligações do Big Fone. Leandro, então, disputou a dinâmica com Jonas, escolhido, em consenso, por Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo para ir ao paredão, devido a outra dinâmica do Big Fone. O gaúcho levou a melhor e escapou da berlinda. 