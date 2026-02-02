Ana Paula Renault, Brigido e Leandro estão no paredãoReprodução de vídeo / TV Globo
BBB 26: Ana Paula, Brigido e Leandro estão no paredão
Um dos participantes será eliminado nesta terça-feira (3)
'BBB 26': Jordana derruba peças do Castigo do Monstro de Ana Paula
Advogada se incomodou com punições que levaram casa para o 'Tá Com Nada'
'BBB 26': casa entra no 'Tá com Nada' após punições gravíssimas; entenda o que muda
Erros consecutivos acabaram em restrição no reality
BBB 26: Ana Paula Renault e Sarah Andrade trocam farpas: 'Frustrada'
Jornalista não faz raio-x e recebe punição gravíssima
'BBB 26': Jonas alfineta Juliano Floss ao vivo e dispara: 'Só vejo fumando e peidando'
Clima esquentou após Paredão
'BBB 26': Sarah diz ter 'dó' de Ana Paula Renault após embate e escolha para o Monstro
Veterana ganhou o Anjo da semana no reality