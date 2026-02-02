Rio - Ana Paula Renault e Sarah Andrade se desentenderam na casa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na manhã desta segunda-feira (2). No banheiro, jornalista confrontou a influenciadora digital sobre alguns comentários feitos por ela em relação a sua personalidade.
"Eu sou desumana, em dez dias você me analisou, tenho muitos traumas, só que eu não sou assim por dentro", disse Ana. "É como você está agindo aqui, dentro do jogo", rebateu Sarah.
"A Sarah, especialista em comportamento humano, me analisou em dez dias, sem eu ter trocado nenhuma frase, porque eu não senti conexão, ficou frustrada igual a amiguinha que saiu e está falando que sou desumana, repetiu lá em cima", continuou a jornalista. "Você está agindo sim de forma desumana aqui", disparou a influenciadora. "Agora se eu ficar, e seu amiguinho sair você vai ter uma respostinha. Aí você vai ver o que é desumanidade", disse Ana, deixando o cômodo em direção ao Quarto Sonho de Eternidade.
TRETAAA MATINAL Ana Paula e Sarah começaram o dia discutindo!
Ana Paula: "Quer dizer então que você, especialista em comportamento humano, me analisou em 10 dias, sem conversar comigo uma frase, falando que eu tenho muitos traumas." #BBB26#RedeBBBpic.twitter.com/MeKRR6Sisv
A influenciadora foi atrás dela. "Esse jeito que você usa de colocar uma armadura na sua frente, é porque você está se defendendo, sim, de traumas seus. E é uma pena, porque eu tenho certeza que você não é assim por dentro. Não é à toa que você está sofrendo", comentou Sarah.
Ana Paula, então, pediu para a sister deixar o quarto. "Vou voltar a dormir, porque eu fiquei até sete horas da manhã fazendo o Monstro", diz a jornalista. Sarah, que colocou Ana Paula no Monstro, provocou: "E vou te dar uma dica ainda para o seu Monstro. Coloca vinte, trinta peças e deixa dois espaços. Para quando cair, não cair tudo. Estou te ajudando". Ana retrucou: "Por que você não se ajuda na sua vida? Por que você não caça um enredo? Teve que entrar aqui no meu quarto".