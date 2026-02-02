'BBB 26' entra no Tá com NadaReprodução / TV Globo

Rio - A casa do "BBB 26" entrou no "Tá com Nada" nesta segunda-feira (2), após uma sequência de punições que fez o Vacilômetro estourar. A medida é um castigo coletivo que reduz drasticamente os mantimentos disponíveis para todos os participantes.
Com a punição, os brothers perdem as regalias do programa. A alimentação fica ainda mais restrita do que na Xepa, com acesso apenas a arroz, feijão, café e goiabada, por tempo indeterminado, incluindo o Líder e quem estiver no VIP.
A punição geral veio depois de duas infrações gravíssimas cometidas na manhã de hoje. Ana Paula deixou de realizar o Raio-X, o que resultou na perda de 500 estalecas. Após uma discussão com Sarah Andrade, a participante optou por não cumprir a obrigação diária, o que deixou o Vacilômetro próximo do limite.
Na sequência, Milena, que está na Xepa, comeu um alimento do VIP como forma de demonstrar apoio a Ana Paula. A atitude também rendeu uma punição de 500 estalecas. Com isso, o Vacilômetro estourou e a casa foi automaticamente levada ao “Tá com Nada”.
Ao perceberem o risco da punição coletiva, alguns participantes decidiram consumir o máximo possível dos alimentos disponíveis antes da decisão da produção.
Nos últimos dias, os confinados acumularam cerca de 2 mil estalecas perdidas. Maxiane foi a primeira a receber punição de 500 estalecas na semana, após sair do quarto do Líder e deixar Marcelo e Marciele sozinhos no local. Juliano Floss também perdeu 500 estalecas ao não acordar a tempo de fazer o Raio-X no domingo (1º).