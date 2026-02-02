Jonas detona Juliano Floss ao vivo - Reprodução / TV Globo

Publicado 02/02/2026 10:53

Rio - O clima voltou a pesar no "BBB 26" durante o programa ao vivo desta noite. Após a formação do paredão, Jonas Sulzbach teve a oportunidade de responder aos brothers que o indicaram à berlinda e direcionou suas críticas diretamente a Juliano Floss.

“O mimado aqui, que só vejo dormindo, fumando e peidando. Entra em embates que não são dele”, disparou, diante dos demais participantes.

A troca de farpas, no entanto, não se restringiu ao momento ao vivo. Após a formação do terceiro paredão, Juliano e Babu passaram a cantar uma paródia que ironizava falas de Jonas durante a dinâmica, o que irritou o modelo. “Coragem é o que não tem aqui!”, reagiu.

Juliano respondeu em tom de deboche. “Está afetado aqui! Meu Deus, que afetadinho”, zombou. Jonas, por sua vez, lembrou que o rival acumulou punições recentes no jogo e destacou que ele ainda não venceu provas. “Ó, mais três pulseiras essa semana. Tenta lá”, provocou, em referência ao Big Fone.

O dançarino rebateu de forma mais agressiva. “Quando você for pra caçapa de novo, quero ver você rindo”. Irritado, Jonas chamou o adversário de “infanto-juvenil” e voltou a atacar. “Seu argumento é peidar e dormir. Você só sabe ir pra piscina, quinta série do caralho!”, devolveu o modelo, namorado de Marina Sena.

O embate chamou a atenção dos outros confinados e deixou o clima pesado na área externa da casa. Pouco depois, os dois voltaram a se estranhar. Jonas ironizou uma possível sonolência de Juliano por conta de remédios, enquanto o influenciador afirmou que passou três dias acordado esperando o Big Fone. “Tomara que você vá de novo pro paredão”, provocou.

Visivelmente incomodado, Babu Santana tentou encerrar a discussão. “Os dois tão me irritando”, comentou.

Mais tarde, Jonas desabafou sobre o episódio e também direcionou críticas a Babu pela forma como lidou com a punição de Juliano. “Cada um é responsável pelo seu raio-X. Todo mundo é adulto aqui”, afirmou. Para ele, o ator se envolve demais em conflitos que não são diretamente seus.