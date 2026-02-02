Jordana derrubou dominós enquanto Ana Paula cumpria o Castigo do Monstro - Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 02/02/2026 15:48

Rio - Após as punições que colocaram a casa do "BBB 26" no "Tá Com Nada" , Jordana se revoltou e derrubou as peças da fila de dominós que Ana Paula estava enfileirando no Castigo do Monstro. Os aliados da advogada caíram na risada com a atitude e ela perdeu 50 estalecas.

"A gente fica sem dormir e você fica brincando mais um pouquinho", debochou a sister. "Muito engraçado! Agora você virou jogadora do 'BBB 26', pôs seu nome na história", respondeu a jornalista.

Em seguida, o Big Boss alertou os participantes de que é proibido invadir a área em que o castigado cumpre o desafio. "Atenção! Ninguém pode atravessar o limite do Castigo do Monstro. A área é exclusivamente para o castigado. Por isso, ela é determinada. Respeitem as regras do jogo."