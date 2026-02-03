’BBB 26’: Participantes se desentendem após ’Sincerão’ - Reprodução de vídeo / X

Publicado 03/02/2026 07:57 | Atualizado 03/02/2026 08:49

Rio - Os participantes do "BBB 26", da TV Globo, protagonizaram vários embates após o "Sincerão", na noite desta segunda-feira (2). Durante a dinâmica, os protagonistas da semana escolheram o "pior time", apontando o "juiz", "técnico", "bola murcha", "gandula", "frangueiro" e "arquibancada", deixando os ânimos acalorados.

No "Sincerão", Chaiany desabafou sobre as escalações dos protagonistas. Jordana, então, disparou: "É a primeira vez que eu vejo você se manifestando aqui dentro". A sister não deixou barato e retrucou: "E você faz o que também, Jordana? Você não faz p*rr* nenhuma, só dorme. Olha a c*g*d* que eu fiz no primeiro dia. Você acha que eu ia ficar bem? O que você fez hoje? Derrubou o dominó. A patricinha enlouqueceu. [...] Eu quero é distância de você e da sua falsidade".



"Não estou sendo falsa, não. Estou falando aqui na sua cara. Agora, eu sei separar as coisas. Eu achar que você não sabe se posicionar aqui dentro não significa que não gosto de você e que não tenho carinho pela sua história. São coisas diferentes. Sim, eu tenho carinho pela sua história. Mas eu não acho você uma grande jogadora aqui dentro ainda", disse a advogada.



Na área externa depois da dinâmica, Gabriela confrontou a Líder, Maxiane, após ser classificada como "gandula". "Essa fica ouvindo conversa e leva para a frente e para trás", disse a influenciadora digital, no apontamento. "Por que 'leva e trás'?", questionou a estudante de psicologia.



"Você já falou no quarto, inclusive, que vive ouvindo tudo", disse a Líder. "Mas eu estou ouvindo, aqui é um jogo de ouvir". Marcelo chegou e se intrometeu: "Estava falando mal de Samira". Gabriela negou: "Não, não falei da Samira. A Marciele falou aqui na piscina ontem... Já que eu sou 'leva a trás', vou falar quem estava falando mal de amiga".

"Estava você [Maxiane], Marciele, Jordona... vocês tinham brigado. Você [Marciele] falou assim: 'A Samira não tem um argumento sem saber chorar'". Samira se aproximou e questionou: "Você falou isso, Marciele?". "Falei. Estava com raiva de você e falei isso", admitiu a cunhã-poranga do Boi Caprichoso.

Em seguida, foi a vez de Leandro tirar satisfação com Edilson Capetinha após ser chamado de "analfabeto" pelo ex-jogador de futebol na dinâmica. "Fui alfabetizado, fiz universidade, sou formado e tenho diploma. Mas, até a minha adolescência, fui analfabeto mesmo. Você não sabe a besteira que fala para o Brasil", disse o professor de música.

O ex-atleta, no entanto, alegou que estava falando sobre o "jogo". "Do jogo, você é. O Brasil me conhece. Você mesmo falou que não sabe fazer o jogo. Chorou". O produtor musical continuou: "Você sabe muito de futebol. Nesse jogo aqui, você está assistindo. Respeito a sua história".



"Eu também respeito a sua. Qual é a sua história?", ironizou Capetinha. "Não respeita, não", disse Leandro. Os dois continuaram o embate. "Tenha responsabilidade com o que você fala", falou o integrante do time "Pipoca". "Tenho muita. Até porque eu sou referência", respondeu Edilson.



Mais uma discussão agitou a casa mais vigiada do Brasil. Reunida com os aliados, Ana Paula ia comentar sobre a dinâmica, mas foi interrompida por Marcelo: "Não é hora de falar de jogo, não. Tem uma pessoa de outro grupo aqui e vai levar para lá. Uma que fica escutando e zanzando na casa todinha".



"Por que você não fala na minha cara?", disse Gabriela. "Foi para você, gata, que eu falei. Você fica zanzando. Cala a boca. Chata do c*r*lh*. Fala com a minha mão", disparou ele. Em seguida, Marcelo, Ana Paula, Babu Santana, Milena, Juliano Floss, Leandro e Solange Couto se afastaram da paulista.

E não para por aí! Na madrugada desta terça-feira (3), Edilson foi até Ana Paula para negar que a chamou de "maluca". "Você pegou a carapuça. Ela te serviu, foi?", disse o ex-jogador, afirmando que estava falando de outra pessoa. "Para quem você falou?", questionou a jornalista.



"Não interessa. Tinha um monte de gente aqui. Você pegou a carapuça para você", disse Edilson. "Achei que você fosse um pouco mais corajoso. Falar e 'desfalar'. Igual o 'analfabeto' que você falou do Leandro. Me chama de 'louca de hospício', chama o outro de 'analfabeto'", retrucou a "Camarote".