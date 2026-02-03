Solange CoutoReprodução de vídeo

Rio - Solange Couto passou mal e pediu atendimento médico para a produção do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na madrugada dessa terça-feira (3). No quarto, a atriz de 69 anos contou para Sarah Andrade que sentia fortes dores e, por isso, tinha ido até o confessionáio solicitar um remédio. 
"Estou com cistite. Eu fui pedir remédio. Só o remédio agora, só esperar, falar com a médica. É que dói muito, queima, a uretra parece que está pegando fogo. Marcelinho falou que eu estava pálida de tanta dor", relatou a artista. 
Momentos depois, produção avisou que o remédio de Solange estava na despensa. Gentilmente, Marcelo buscou o remédio e deu para a atriz, que dormiu em seguida. 