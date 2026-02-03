Edilson pede desculpa a Leandro - Reprodução de vídeo

Publicado 03/02/2026 09:42 | Atualizado 03/02/2026 09:43

Rio - Edilson manifestou o desejo de deixar o "BBB 26", da TV Globo, nesta terça-feira (3), e pediu desculpas a Leandro Boneco depois de chamar o brother de "analfabeto" . O ex-jogador pediu para Juliano Floss e Babu Santana acordem o baiano, nesta manhã, para se acertar com ele.

"Façam um favor para mim? Chamem o Boneco. Não vou sair daqui sem falar com ele não. Desejar boa sorte e pedir desculpas se eu o ofendi", afirmou. Os dois atenderam ao pedido do brother.

Leandro aceitou conversar com Edilson. "Não poderia sair daqui sem te pedir desculpa por qualquer coisa. Se você se sentiu ofendido, não foi por querer. Não foi por maldade. Antes de sair eu queria falar isso com você. Porque eu sempre fui um cara homem, honesto. Se eu fui desonesto com você em algum momento queria te pedir desculpa", afirmou o ex-jogador.

Leandro aceitou as desculpas. "Tá certo, cara". "Independente de qualquer coisa, vou estar torcendo por você porque sei que é um cara bom", continuou Edilson. Leandro quis saber se Edilson "vai embora". Ele confirmou: "Vou embora. É, outras paradas. Represente a nossa Bahia", disse.



Edilson pede desculpas para Leandro após desentendimento no Sincerão : “Se eu te fiz algum mal, falei alguma coisa, você me desculpe. Não poderia sair daqui sem te pedir desculpas.” #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/QzcxmsLM3U — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2026

Momentos antes, Edilson fez as malas e deixou o quarto.