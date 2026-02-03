Alemão reage depois de Cowboy citar briga da ’sunga branca’ no ’BBB 26’: ’P*** pequeno’ - Reprodução / Instagram

Publicado 03/02/2026 11:52

Rio - Diego Alemão se pronunciou nas redes sociais, nesta segunda-feira (2), após o rival, Alberto Cowboy, citar a briga da "sunga branca" - protagonizada por ele e Airton durante a edição 7 do reality - no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. O ex-BBB chegou a falar das partes íntimas do participante.

"Salve, salve, Airton. Homenagem a você, irmão. 'Sunga branca'", falou o integrante do time Veterano, citando a frase dita pelo aliado na antiga edição do programa, antes de se jogar na piscina, durante a festa no domingo (1º).

Vale lembrar que na edição 7, Alemão foi acordado por outros participantes, que chegaram a tirar a cueca dele. O brother, então, foi tirar satisfação e acabou discutindo com Airton. Durante o desentendimento muito acalorado, o rival disse que Diego andava de "sunga branca molhada" pela casa.

Alemão detonou a atitude de Cowboy, mencionando o diretor do programa e a emissora. "E aí, [Rodrigo] Dourado, TV Globo, vão proteger o p*** pequeno? ou vão escalar o campeão para o Brasil ver eu bater com o p** na mesa, como meu saudoso pai me ensinou? Mesmo só tendo a perder, coragem daqui não falta. E a coragem daí, TV Globo? Bate no peito e segura", disparou o campeão do programa de 2007.

Na legenda, Alemão continuou, dizendo que deseja participar novamente do programa. "Olhem para o que está acontecendo. Parem e observem. O universo não manda recados sutis, ele conspira abertamente. Nunca antes, na história desse jogo, tantas vagas foram abertas em tão pouco tempo. Desistência antes da estreia, botão apertado, saída médica, desclassificação... As peças estão sendo varridas do tabuleiro por uma força que ninguém consegue explicar".

Ele ainda rebateu os comentários sobre as críticas que receberia atualmente ao integrar o reality. "Eu já havia me colocado à disposição, e o que o destino faz? Abre mais uma vaga. É como se o jogo estivesse rejeitando o comum e clamando pelo épico. Dizem por aí, em mesas redondas e perfis de fofoca, que eu serei cancelado. Que a 'nova geração' vai me destruir. Que meu tempo passou. Engraçado... essas pessoas claramente não andam nas mesmas ruas que eu. Eu não me escondo como as 'estrelas' que têm medo do povo. Eu piso no chão. E o que eu ouço, de todas as classes sociais, de idosos a crianças que nem eram nascidas na minha época, é um grito só: 'Alemão! Alemão'".

"É esse carinho real, esse grito que ecoa nas calçadas, que me traz essa vontade visceral de retribuir. Por que agora? Se eu só tenho a perder, por que eu aceitaria? Tenho números que assustam os especialistas: 8 milhões de visualizações em 5 dias com uma conta de 150 mil seguidores. Marcas me disputam, a imprensa me persegue. Minha vida é conforto. Entrar lá é rasgar esse conforto. Se tiverem a coragem de colocar uma câmera na minha cara 24 horas por dia o e uma nova geração irá entender porque me tornei campeão".

"Eu sei que serei metralhado. Sei que os grupos já estão formados e que as 'máfias' de votação aqui fora podem não me dar a chance de ficar. Mas eu faço uma aposta com o Brasil: me deem 15 dias. Só 15 dias no olho do furacão. Se eu sobreviver a essa primeira semana, eu tenho a convicção de que minha missão será cumprida. Vou provar que os valores que me fizeram campeão são atemporais. E deixo o aviso: se não houver interferência em provas de resistência, recordes serão pulverizados. Eu Sou Diego Gasques. Decisão não é mais minha. A sorte está lançada. Eu sou Diego Alemão. O Campeão escolhido por uma nação. E eu estou pronto para o meu capítulo final", concluiu o ex-BBB.