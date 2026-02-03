Sarah e Sol criticam Babu no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo
'BBB 26': Sarah e Sol criticam Babu e relembram rival do 'BBB 20': 'Nunca esteve errada'
Conversa levantou comparações com a trajetória anterior do ator no reality
Equipe de Edilson Capetinha reage a polêmica no 'BBB 26' e divulga carta aberta
Ex-jogador pensa em desistir no reality
Alemão reage depois de Cowboy citar briga da 'sunga branca' no 'BBB 26': 'P*** pequeno'
Campeão da edição 7 do reality detonou atitude do rival nas redes sociais, nesta segunda-feira (2)
Edilson pede desculpa a Leandro, e confirma: 'Vou embora'
Ex-jogador demonstra vontade de apertar o botão de desistência
BBB 26: Babu se envergonha de briga com Jonas: 'Me deixou mal'
Ator recebe o apoio de Juliano: 'você não está errado'
