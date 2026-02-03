Sarah e Sol criticam Babu no 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Sarah e Sol criticam Babu no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo

Publicado 03/02/2026 20:05

Rio - A participação de Babu Santana no "BBB 26" virou tema de conversa entre Sarah Andrade, Jonas Sulzbach e Sol Vega na tarde desta terça-feira (3). Durante um bate-papo na área externa da casa, os brothers avaliaram o jogo do ator no reality e fizeram comparações com sua passagem pelo "BBB 20".

Ao comentar os conflitos protagonizados por Babu, Sol foi direta: “Babu é o pior”. Na sequência, Sarah citou Ivy Moraes, uma das principais rivais do ator na edição de 2020. “Tá vendo? A Ivy nunca esteve errada”, afirmou. Sol completou, em tom bem-humorado: “Ela falava dele toda hora, que ia botar no paredão”.

Ivy Moraes teve uma relação conturbada com Babu no "BBB 20" e chegou a votar diversas vezes no ator ao longo do programa. O assunto despertou a curiosidade de Jonas, que disse não se lembrar com clareza se o comportamento de Babu naquela edição era semelhante ao atual.

Sarah, então, relembrou sua própria percepção na época. “Eu lembro que eu não gostava do jogo dele, mas não lembro por quê. Só lembro que eu não gostava”, comentou.

Na avaliação final do trio, o clima da atual participação parece diferente. Para Sol, o ator entrou no jogo com outra postura. “Dessa vez, ele veio com sangue nos olhos”, concluiu.