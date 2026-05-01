Sara Gore em publicação no InstagramReprodução / Instagram
No relato, a apresentadora contou que a notícia a abalou emocionalmente. "Se eu não dissesse que estou com um pouco de medo, estaria mentindo", afirmou. Ela, ainda, disse ter sido surpreendida pelo diagnóstico, mesmo conhecendo o histórico da própria família. "Vi minha mãe e minha irmã passarem por isso, e sempre soube que era de alto risco", declarou. Ainda assim, definiu sua reação ao momento dizendo: "Você nunca está pronta".
Ao longo da mensagem, Sara afirmou que está amparada pela equipe médica, pela família e pelos colegas de trabalho. "Estou exatamente onde preciso estar e estou cercada por médicos incríveis e pessoas que estão cuidando tão bem de mim. Depois, completou: "Me sinto amada, me sinto muito apoiada".
A apresentadora também falou sobre a forma como vem tentando lidar com o diagnóstico. "Estou escolhendo acreditar, pelo menos para mim neste momento, que talvez haja um presente nisso", afirmou. Na sequência, comentou que a situação já a fez olhar de outro jeito para a vida. "Já é um lembrete de quão preciosa é a vida e quão importante é focar no que realmente importa".
Ao se despedir temporariamente do público, Sara afirmou que pretende voltar após o tratamento. "Vou tirar um tempo para descansar e me curar, e vou voltar melhor do que nunca".
Nos comentários da publicação, colegas e perfis ligados à TV enviaram mensagens de apoio. A Bravo escreveu: "Mandando amor e cura! Você consegue!!!". Zachariah Porter comentou: "Nós te amamos Sara! Lindamente dito!". Já Lacey Chabert escreveu: "Sinto muito em ouvir isso. Você é verdadeiramente uma pessoa muito especial. Estou rezando por você e mandando muito amor e apoio".
O perfil do New York Live também deixou uma mensagem ao compartilhar o vídeo: "Nossa família do 'New York Live' está mandando todo o nosso amor para ela".
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