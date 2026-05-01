Erika Januza e Duda Santos - Daniel Pinheiro / BrazilNews

Erika Januza e Duda Santos Daniel Pinheiro / BrazilNews

Publicado 01/05/2026 09:40 | Atualizado 01/05/2026 09:59

Rio - O elenco de "A Nobreza do Amor", da TV Globo, se reuniu em uma festa na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, na noite desta quinta-feira (30). Intérprete da Rainha Niara/ Vera na trama, Erika Januza marcou presença na comemoração.

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Ela, que recebeu alta hospitalar no último dia 17, após ser internada com diagnóstico de infecção renal, posou para fotos com um buquê de flores que havia ganhado. No local, a namorada de Arlindinho se divertiu bastante ao lado dos amigos e caiu no samba.

Outros atores do folhetim como Lázaro Ramos, Duda Santos, Ruan Aguiar, Bukassa Kabengele, Nikolly Fernandes e Raissa Xavier também marcaram presença na festa.