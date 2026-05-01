Erika Januza e Duda Santos Daniel Pinheiro / BrazilNews

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Rio - O elenco de "A Nobreza do Amor", da TV Globo, se reuniu em uma festa na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, na noite desta quinta-feira (30). Intérprete da Rainha Niara/ Vera na trama, Erika Januza marcou presença na comemoração.
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Bukassa Kabengele - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Erika Januza e Duda Santos - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Erika Januza - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Erika Januza - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Duda Santos - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Nikolly Fernandes - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Ruan Aguiar - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Lázaro Ramos - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Ela, que recebeu alta hospitalar no último dia 17, após ser internada com diagnóstico de infecção renal, posou para fotos com um buquê de flores que havia ganhado. No local, a namorada de Arlindinho se divertiu bastante ao lado dos amigos e caiu no samba. 
Outros atores do folhetim como Lázaro Ramos, Duda Santos, Ruan Aguiar, Bukassa Kabengele, Nikolly Fernandes e Raissa Xavier também marcaram presença na festa. 
 