Shakira visita o Maracanã - Luiz França / Maracanã/ Reprodução do Instagram

Shakira visita o MaracanãLuiz França / Maracanã/ Reprodução do Instagram

Publicado 01/05/2026 08:58

Rio - Shakira está curtindo a estadia no Rio de Janeiro, onde fará um megashow gratuito na praia de Copacabana. A cantora visitou o o Maracanã, localizado na Zona Norte da cidade, nesta quinta-feira (30), e foi presenteada com uma camisa do Fluminense e outra do Flamengo. Nas imagens, ainda é possível vê-la autografando um bola e blusa do Brasil. O vídeo do momento foi compartilhado no Instagram do estádio.







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"Ai, muito obrigada! Para os meus filhos. Tem do Fluminense e Flamengo", afirmou Shakira, em português ao receber os presentes. A legenda da publicação diz: "Aquele autógrafo mais do que especial! O Maraca também é sua casa".

Em outras postagens feitas pelo Maracanã, a cantora colombiana aparece vestida com as camisas. "Todo mundo no Maraca! E a Shakira também! Visita ilustre na Casa do Inesquecível e presenteada pelo CEO do Maracanã, Fred Nantes".

Confira:







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