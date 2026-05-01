Vinícius Ricardo de Santos Moura, conhecido como Mc Brinquedo - Reprodução / Instagram

Vinícius Ricardo de Santos Moura, conhecido como Mc BrinquedoReprodução / Instagram

Publicado 01/05/2026 09:14

Rio - MC Brinquedo, de 24 anos, anunciou, na noite desta quinta-feira (30), o fim da carreira no funk após uma conversão religiosa. Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor, que se apresentou ao público pelo nome de batismo, Vinícius, leu uma carta aberta em que comunica a decisão e afirma que pretende dedicar a vida a Jesus Cristo.

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Logo no início, ele relembrou o começo da sua trajetória artística. "Meu nome é Vinícius, o mundo me conhece como MC Brinquedo. Comecei a cantar ainda criança, um sonho grande e o coração cheio de vontade para viver tudo isso que o mundo pudesse me oferecer. E ele me ofereceu muito: me deu nome, me deu fama, me deu multidão e também me deu os tropeços que vêm junto com tudo isso. Os erros que ninguém vê na foto, as noites que ninguém posta e o vazio que nenhum hit consegue preencher", iniciou.



Ao ler a carta, o cantor afirmou que passou a rever o caminho que vinha seguindo. "Olho para trás e vejo o garoto que eu fui, aquele moleque com o microfone na mão e o mundo inteiro pela frente. Eu não nego nada do que eu vivi, porque foi exatamente esse caminho que me trouxe até aqui, até esse momento, até essa decisão. Cada passo, cada queda, cada acerto, cada erro, foi degrau para eu enxergar o que de verdade me sustentou esse tempo todo. Não fui eu, não foi fama, não foi sucesso", afirmou.



MC Brinquedo também associou a decisão a um grande vazio espiritual, que vem o acompanhando. "Por muito tempo eu busquei nos lugares errados o que só Um poderia me dar. Tentei encher barulho com silêncio que era da alma. Tentei tampar com aplauso uma falta que era de pai...Hoje, com a maior paz que eu já senti em toda a minha vida, eu venho comunicar publicamente todos que eu estou encerrando a minha carreira no funk".



"Hoje estou aqui para entregar a minha vida por completo para Jesus Cristo. Quero ser imagem e semelhança do Senhor, quero distribuir amor com meu alcance, quero usar essa voz, esse nome, essa história, tudo o que um dia foi meu para anunciar Aquele que nunca soltou a minha mão, mesmo quando eu soltei a dEle", complementou.



Ao longo do texto, ele também afirmou que pretende usar a própria história como testemunho. "Quero mostrar para o mundo que, mesmo com tantos erros e tropeços, podemos voltar e tomar a melhor decisão possível. Não existe passado pesado demais para a graça de Deus, e não existe noite escura demais para a luz dEle, e não existe filho perdido demais para encontrar o caminho de casa".



A carta termina com agradecimentos ao público, à família e aos parceiros de trajetória. "Aos meus fãs, aos meus amigos, aos meus parceiros do movimento, à minha família, ao menino que um dia me ouviu e cresceu junto comigo: obrigado de verdade. Vocês fizeram parte de uma história que só Deus poderia escrever. E essa história não acaba aqui, só começa de um jeito novo.... Com amor e com Cristo, Vinícius, o menino que um dia foi o MC Brinquedo. Muito obrigado por tudo. O caminho, a verdade, é só um. Só paz".



Nos comentários do Instagram, a publicação recebeu apoio de nomes ligados ao funk e de seguidores. MC Don Juan escreveu: “Eu te amo. Já já estamos juntos em mais uma jornada". Leyla Arrais comentou: "Glória a Deus! q esse vídeo alcance milhares de pessoas e as toquem para mudança! Parabéns". Borga respondeu com emojis de oração e corações, enquanto uma seguidora escreveu: "Que coisa linda".



A publicação também repercutiu fora do Instagram e dividiu opiniões. Parte dos comentários foi de apoio à mudança anunciada pelo cantor. Outros usuários, porém, questionaram o que a conversão significaria para seu legado. "Se está convertido de verdade tem que apagar todo catálogo dele de músicas das plataformas e não ficar lucrando com letras mundanas", escreveu um perfil no X, antigo Twitter.



Também houve quem reagisse à decisão a partir de um ponto de vista mais amplo sobre religião. "O triste desses convertidos é achar que religião salva. É cada absurdo que se ouve!", comentou outra usuária na mesma rede. Em seguida, ela acrescentou: "Conheço pessoas lindas como seres humanos que nunca frequentaram uma igreja, templo ou terreiro".



MC Brinquedo ganhou projeção nacional aos 13 anos, quando “Em cima de mim” estourou. Depois, lançou outras músicas que também repercutiram, como “Roça Roça” e “Capim Canela”, com MC Pedrinho. Após o anúncio, apagou as publicações antigas do Instagram e manteve no perfil apenas o vídeo publicado ontem (30/05).