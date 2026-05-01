Edgar Moura Brasil e Gilberto Braga - Reprodução / Instagram

Edgar Moura Brasil e Gilberto BragaReprodução / Instagram

Publicado 01/05/2026 08:12

Rio - Edgar Moura Brasil, viúvo do autor Gilberto Braga (1945-2021), se surpreendeu com a quantia de R$89,42 que recebeu referente aos direitos autorais da exibição da novela "Celebridade" (2003), escrita pelo falecido marido, nos Estados Unidos, e desabafou sobre o caso em publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira (30). O designer de interiores contou que foi "invadido por um grande sentimento de injustiça", publicou a imagem da nota fiscal e criticou a TV Globo.

"Outro dia recebi um aviso da TV Globo que deveria mandar uma nota fiscal para o recebimento de direitos autorais de meu falecido marido, Gilberto Braga. O aviso esclarecia que era um pagamento referente à exibição nos Estados Unidos de 'Celebridade', um dos maiores sucessos que ele escreveu. Achei respeitoso o gesto da Globo até que vi a quantia que caberia ao grande autor que foi Gilberto, R$89,42, isso mesmo, pela exibição de 221 capítulos de uma novela de enorme sucesso o autor recebe oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos?", escreveu.



"Minha impressão inicial de respeito e consideração caiu por terra e fui invadido por um grande sentimento de injustiça, ingratidão e pilhagem. Como uma emissora que os textos de Gilberto ajudaram a chegar no patamar de influência e relevância no Brasil desvaloriza tanto a sua obra?", continuou.



"Falei com outros autores de importância da época de Gilberto e todos me afirmaram que recebem ínfimas quantias como residuais de suas obras e que esses valores são determinados pela TV Globo, sem o conhecimento deles, uma vez que quando os contratos foram feitos não existia streaming, nem Globoplay novelas, portanto o critério é totalmente unilateral. Acho um absurdo porque, certamente, a Globo não vende seus produtos pelo mundo a preço de banana. Sem dúvida, como já disse Shakespeare: Há algo de podre no reino da Dinamarca!", completou.

Procurada pelo O DIA, a TV Globo não se manifestou até o momento. O espaço segue aberto.

Além de "Celebridade", Gilberto Braga escreveu novelas de sucesso como "Dancin' Days" (1978), "Vale Tudo (1988), "Anos Rebeldes" (1992), "Celebridades" (2003) e "Paraíso Tropical" (2007). O autor e Edgard foram casados por quase 50 anos.







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