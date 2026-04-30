Nasceu a primeira filha de Thati Lopes e George SaumaReprodução/Instagram

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Rio - Thati Lopes anunciou nesta quinta-feira (30) o nascimento da filha, Elisa, fruto do relacionamento com George Sauma. A atriz de 36 anos compartilhou imagens do trabalho de parto e dos momentos de carinho com a recém-nascida. 
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Thati Lopes anunciou nascimento da filha com George Sauma - Reprodução/Instagram
Elisa é a primeira filha de Thati Lopes e George Sauma - Reprodução/Instagram
Thati Lopes publicou registros do trabalho de parto - Reprodução/Instagram
Nasceu a primeira filha de Thati Lopes e George Sauma - Reprodução/Instagram
"Bem-vinda, Elisa. Agora começou", escreveu na legenda. 
Os novos papais receberam mensagens carinhosos dos famosos. "Muito amor e saúde pra vocês, Thati!", desejou Manu Gavassi. "Feliz com a chegada da quarta geração desta família que eu tenho tanto carinho", afirmou Regina Casé. "Deus abençoe sua família linda", disse Cacau Protasio. "Elisa, seus pais são os melhores do mundo!", afirmou Fabio Porchat. 
Thati e George se conheceram por meio de trabalhos em comum e iniciaram o namoro em meados de 2023. O casal assumiu o relacionamento em agosto do mesmo ano. Já a gravidez foi anunciada em outubro de 2025.