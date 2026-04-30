Nasceu a primeira filha de Thati Lopes e George Sauma - Reprodução/Instagram

Nasceu a primeira filha de Thati Lopes e George SaumaReprodução/Instagram

Publicado 30/04/2026 19:28

Rio - Thati Lopes anunciou nesta quinta-feira (30) o nascimento da filha, Elisa, fruto do relacionamento com George Sauma. A atriz de 36 anos compartilhou imagens do trabalho de parto e dos momentos de carinho com a recém-nascida.

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"Bem-vinda, Elisa. Agora começou", escreveu na legenda.

Os novos papais receberam mensagens carinhosos dos famosos. "Muito amor e saúde pra vocês, Thati!", desejou Manu Gavassi. "Feliz com a chegada da quarta geração desta família que eu tenho tanto carinho", afirmou Regina Casé. "Deus abençoe sua família linda", disse Cacau Protasio. "Elisa, seus pais são os melhores do mundo!", afirmou Fabio Porchat.