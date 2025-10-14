Thati Lopes anuncia primeira gravidez com George Sauma - reprodução Instagram

Publicado 14/10/2025 19:41 | Atualizado 14/10/2025 19:49

Rio - Thati Lopes anunciou nesta terça-feira (14) que está grávida do primeiro filho com o ator George Sauma. A atriz compartilhou a novidade em seu perfil no Instagram, onde publicou uma sequência de fotos ao lado do noivo em um parque arborizado.



O casal, que se conheceu há anos por meio de trabalhos em comum, começou a namorar em meados de 2023. O relacionamento se tornou público em agosto do mesmo ano, após os dois confirmarem o romance nas redes sociais.



História de amor e parceria



Thati e George fortaleceram a relação ao longo de 2023 e, no Dia dos Namorados de 2024, decidiram dar um novo passo. Em 12 de junho, o ator anunciou o noivado no Instagram com uma legenda carinhosa: “Namorados, não. Noivos! Te amo muito, Thati Lopes”.



Na mesma data, Thati retribuiu a declaração com um texto sobre o companheirismo do casal. "Sabe essa primeira foto? Nossa primeira foto na casinha nova! Sem nada e com tudo! Venho aqui celebrar a dedicação que você tem com nosso relacionamento e como você me faz sentir amada, maravilhosa, gostosa e importante todos os dias. Te amo!", escreveu a atriz.

Celebridades comemoram a novidade



A notícia da gravidez repercutiu entre amigos e colegas do casal. Tata Werneck comentou: "Uma alegria absurda!". Aline Dias também celebrou: "ahhh que coisa lindaaa! muito amor pra vocês".



Fabiula Nascimento escreveu: "Ainnnn!!!!! Que alegria. Bem vindos ao melhor dos mundos!", enquanto Fernanda Paes Leme completou: "Ahhh que alegria!! Parabéns".