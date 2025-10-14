Britney Spears e os filhos Sean Preston e Jayden JamesReprodução/Instagram
Ex-marido de Britney Spears diz que cantora vigiava os filhos com uma faca
Em seu novo livro de memórias, Kevin Federline também critica movimento 'Free Britney' e revela preocupação com atual situação da cantora
Ex-marido de Britney Spears diz que cantora vigiava os filhos com uma faca
Em seu novo livro de memórias, Kevin Federline também critica movimento 'Free Britney' e revela preocupação com atual situação da cantora
Val Marchiori atualiza seu estado de saúde após cirurgia
Empresária colocou cateter e recebeu orientações médicas sobre etapas de quimioterapia e radioterapia
Erika Schneider mostra barriga inchada após congelar óvulos
A modelo iniciou o procedimento durante a Semana de Moda de Paris, em setembro deste ano
Carolina Dieckmmann denuncia edição em foto e critica ataques nas redes sociais
Atriz se revoltou com imagem manipulada e cobrou responsabilidade nas plataformas digitais
Mari Fernandez se casa com Julia Ribeiro em São Paulo
Lauana Prado, Murilo Huff e Manu Bahtidão foram alguns dos convidados
Aos 83 anos, Susana Vieira conta o que faz para envelhecer bem: 'Estou sempre ativa'
Atriz apresenta o especial 'Falas da Vida' com Luiz Fernando Guimarães,
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.