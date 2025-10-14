Britney Spears e os filhos Sean Preston e Jayden James - Reprodução/Instagram

Publicado 14/10/2025 19:29

Rio - Em trechos revelados nesta terça-feira (14) pelo The New York Times, Kevin Federline, de 47 anos, ex-marido de Britney Spears, 43, descreve momentos de tensão vividos durante a convivência da cantora com os filhos do casal. Os relatos fazem parte de sua autobiografia, intitulada "You Thought You Knew" (Você Achou que Sabia, em tradução livre), com lançamento previsto para o dia 21 de outubro nos Estados Unidos.

No livro, o ex-dançarino e DJ fala sobre o uso de drogas e álcool por parte de Britney, além de detalhar a relação conturbada da artista com os filhos Sean Preston, de 20 anos, e Jayden James, de 19. Segundo ele, os meninos teriam contado episódios assustadores envolvendo a mãe.

“Eles às vezes acordavam à noite e a encontravam parada silenciosamente na porta, observando-os dormir — ‘Ah, vocês estão acordados?’ — com uma faca na mão”, escreve Kevin. “Então ela se virava e saía sem explicação.”

Federline afirma que o medo causado por essas situações seria uma das razões pelas quais os filhos passaram a evitar visitas à casa da cantora.

Britney e Kevin foram casados entre 2004 e 2007 e protagonizaram uma longa disputa judicial pela guarda das crianças. Após o divórcio, o contato da cantora com os filhos foi gradualmente reduzido, o que teria contribuído para o distanciamento entre eles. O DJ também relata que foi decisão dos meninos não comparecerem ao casamento de Britney com Sam Asghari, em junho de 2022.

Em outro trecho da obra, Federline comenta sobre o movimento #FreeBritney, que mobilizou fãs de todo o mundo pela libertação da artista da tutela de seu pai, Jamie Spears, após 13 anos. O ex-marido, no entanto, diz temer pela situação atual da cantora. “Todas essas pessoas que colocaram tanto esforço nisso agora deveriam colocar a mesma energia no movimento ‘Salvem Britney’. Porque isso já não é mais sobre liberdade. É sobre sobrevivência”, afirma.

“Algo ruim vai acontecer se as coisas não mudarem, e meu maior medo é que nossos filhos fiquem com os cacos.”, escreve Kevin, conforme trecho do Times.

Federline, que afirma não falar com Britney há anos, pede apoio dos fãs para proteger a cantora e seus filhos. “Agora, mais do que nunca, eles precisam do seu apoio”, ele escreve. “Eu fui o amortecedor deles durante anos, mas agora é maior que eu. É hora de soar o alarme.”