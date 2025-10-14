Erika Schneider compartilha barriga inchada após procedimento de coleta de óvulos - Reprodução/Instagram

Erika Schneider compartilha barriga inchada após procedimento de coleta de óvulosReprodução/Instagram

Publicado 14/10/2025 18:16 | Atualizado 14/10/2025 18:20

Rio - A modelo e influenciadora Erika Schneider, de 34 anos, realizou nesta terça-feira (14) a coleta de óvulos, etapa final para o congelamento. O procedimento foi realizado em São Paulo e, nos stories do Instagram, Erika compartilhou um pouco do pré e pós-operatório. Em uma das publicações, ela também mostrou a barriga inchada, resultado natural do processo.

Schneider vem compartilhando com o público, há algum tempo, o sonho de ser mãe e a decisão de preservar sua fertilidade. Em março do ano passado, a influenciadora comentou sobre seus planos de vida ao responder um seguidor. “Vou ser bem sincera. Achei que, na minha vida, seria mãe antes dos 30, que estaria casada com filhos”, confessou.

A decisão de congelar os óvulos começou a se concretizar ainda em 2024, quando ela realizou a primeira consulta médica sobre o tema. No entanto, foi apenas no fim de setembro deste ano, durante sua passagem pela Semana de Moda de Paris, que Erika iniciou o uso dos hormônios que antecedem a coleta.

Em entrevista à Revista Quem, a musa da Gaviões da Fiel para o Carnaval 2026 explicou sua motivação. “Congelar os óvulos dá mais autonomia para a mulher. Ela não precisa brigar contra o relógio, pode ter filhos quando quiser e se quiser. Acho que o procedimento deveria ser mais divulgado e se tornar mais acessível para que mais mulheres possam fazer. Esse poder de escolha é um direito que toda mulher deveria ter”, afirmou.